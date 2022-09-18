Энергокризис: решения ЕС не уменьшат счета латвийцев

"Latvenergo когда-то принадлежало государству, и все дивиденды находятся в его распоряжении. Это правило нас не сильно касается", - говорит председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте. Эдийс Шайцанс, заместитель госсекретаря Министерства экономики, добавляет: "На экспертном уровне мы оцениваем, как это повлияет на Latvenergo, но в целом мы должны сказать, что, на наш взгляд, это не самая успешная мера, которая могла бы принести существенные выгоды для Латвии".

Latvijas gāze перераспределение не затронет

Не только Latvenergo, но и Latvijas gāze, частично принадлежащее российскому "Газпрому", в этом году достигло рекордной прибыли. Благодаря подорожанию газа, вызванному военными действиями в Украине, предприятие за первые шесть месяцев заработало почти 85 миллионов евро, что в несколько раз превышает показатели первого полугодия других лет. Однако, поскольку предприятие является только торговцем, а не добытчиком или переработчиком газа, действующая редакция регламента не повлияет на его прибыль. Минэкономики все еще оценивает, рекомендовать ли изменения в комиссии, чтобы перераспределение прибыли распространялось и на Latvijas gāze.