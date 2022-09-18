В последние недели Евросоюз искал способы снизить цены на энергоносители. Однако выбранные меры оказались таковы, что не помогут жителям Латвии уменьшить свои счета. Государствам ЕС дано указание перераспределить прибыль энергетических компаний в пользу потребителей, но главный производитель электроэнергии Латвии Latvenergo уже выплачивает дивиденды в госбюджет, а прибыль Latvijas gāze, которая частично принадлежит российской компании "Газпром", не будет затронута регулированием, сообщает передача De Facto на LTV.
Энергокризис: решения ЕС не уменьшат счета латвийцев
До сих пор государства-члены ЕС искали способы помочь гражданам оплачивать растущие счета за электроэнергию и отопление. Теперь в этом активно участвует и Европейская комиссия, которая надеется принять обязательный для всех государств регламент к концу месяца. После обсуждений с министрами стран-участниц союза комиссия опубликовала план действий. Основных направлений два: снизить потребление электроэнергии, а также перераспределить неожиданно высокую прибыль энергетических компаний в помощь потребителям - как домохозяйствам, так и компаниям.
Комиссия оценивает общую сумму, которая может быть перераспределена, примерно в 140 миллиардов евро.
Главный производитель электроэнергии Латвии - предприятие Latvenergo, продавая дешевую электроэнергию, произведенную гидроэлектростанциями, также в первом полугодии 2022 года получило рекордную прибыль в неполных 142 миллиона евро. Ранее были опасения, что постановление может заставить Latvenergo направить часть прибыли на поддержку компаний, попавших в трудную ситуацию в других странах, однако теперь ясно, что деньги останутся в распоряжении государства. Latvenergo и Минэкономики признают - в случае с Латвией это ничего не меняет, потому что прибыль предприятия и так всегда перечислялась в госбюджет.
"Latvenergo когда-то принадлежало государству, и все дивиденды находятся в его распоряжении. Это правило нас не сильно касается", - говорит председатель правления Latvenergo Мартиньш Чаксте. Эдийс Шайцанс, заместитель госсекретаря Министерства экономики, добавляет: "На экспертном уровне мы оцениваем, как это повлияет на Latvenergo, но в целом мы должны сказать, что, на наш взгляд, это не самая успешная мера, которая могла бы принести существенные выгоды для Латвии".
Latvijas gāze перераспределение не затронет
Не только Latvenergo, но и Latvijas gāze, частично принадлежащее российскому "Газпрому", в этом году достигло рекордной прибыли. Благодаря подорожанию газа, вызванному военными действиями в Украине, предприятие за первые шесть месяцев заработало почти 85 миллионов евро, что в несколько раз превышает показатели первого полугодия других лет. Однако, поскольку предприятие является только торговцем, а не добытчиком или переработчиком газа, действующая редакция регламента не повлияет на его прибыль. Минэкономики все еще оценивает, рекомендовать ли изменения в комиссии, чтобы перераспределение прибыли распространялось и на Latvijas gāze.
Между тем эксперт по энергетике Юрис Озолиньш считает, что невключение Latvijas gāze в регулирование понятно, и советует Латвии не трогать прибыль компании. Он говорит, что, хотя первое полугодие в финансовом отношении было для предприятия успешным, неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, и предприятию потребуются деньги, чтобы иметь возможность закупать газ в будущем: "Latvijas gāze было бы тем потенциальным предприятием, которое будет покупать газ в Катаре, США, Нигерии, Норвегии. Пока нужно оставить ему эту возможность".
Минфин скептически относится к мерам жесткой экономии
По оценке Озолиньша, экономия электроэнергии важнее перераспределения прибыли. Еврокомиссия планирует рекомендовать до конца марта сократить потребление на 10%, при этом обязательной задачей станет снижение на 5% в часы пик цен на электроэнергию. "Это самая эффективная из всех [мер], и она действительно основана на реальных измерениях. Если посмотреть на предыдущие два года, какая была связь между ценами и потреблением при ковидных ограничениях, мы увидим фантастически низкие цены на электроэнергию, а временами даже отрицательные. Именно потому, что предложение соответствовало спросу", - сказал Озолиньш.
Министерство экономики, в свою очередь, скептически относится к обязательным мерам жесткой экономии. Непонятно, как именно снижение потребления повлияет на расчет цены электроэнергии на бирже в пользу потребителя.
Представитель Министерства экономики Шайцанс воздерживается от ответа, выгоден план для Латвии или нет - сначала следует изучить детали. Однако понятно, что дополнительные деньги эти инструменты не принесут, и нет однозначной уверенности, что меры повлияют на цены. На переговорах в Брюсселе Латвия выступала за отделение природного газа от цены на электроэнергию, а также за установление потолка цены на природный газ - хотя бы на российский. Однако страны не смогли договориться об этом, опасаясь, что поставки сократятся еще больше. Норвегия, которая не входит в ЕС и в настоящее время является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, также выступила против потолка цен.
В Минэкономики заявляют, что решением может стать выравнивание потолка с ценами других регионов, чтобы добиться хотя бы того, чтобы европейские потребители не платили за газ больше, чем другие. На данный момент переговоры между государствами-членами продолжаются, и ожидается, что окончательное соглашение по мерам будет достигнуто в конце месяца на встрече министров старн-членов ЕС.
Поскольку общие меры Евросоюза вряд ли окажут большое влияние на Латвию, правительство продолжает думать о снижении счетов. Предложение по "потолку" цен тарифов на тепло в настоящее время разрабатывается Минэкономики. Его парламентский секретарь Андрис Чуда на этой неделе заявил Латвийскому телевидению, что возможный порог, выше которого государство будет полностью оплачивать отопление, может составлять около 150 или 160 евро за мегаватт-час. В министерстве пока не могут сказать, во сколько это может обойтись государству.
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