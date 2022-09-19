В Рижском порту начался активный сезон перевалки зерновых грузов

Сельскохозяйственная продукция, выращенная в Латвии, экспортируется из портов почти во все страны мира. «Примерно 30% того, что выращивают латвийские зерноводы, остается в нашей стране, остальное экспортируется в более чем 30 стран мира. Основными рынками сбыта в настоящее время являются Африка - Уганда, Египет, Нигерия, а также страны ЕС - Нидерланды, Дания, Великобритания и другие, - рассказал Р. Стрипниекс. В этом году зерно, поступающее в Рижский порт автомобильным и железнодорожным транспортом, отгружается на 13 терминалах по обоим берегам Даугавы. Благодаря инвестициям Управления Рижского Свободного порта в углубление подходного и судоходного канала в последние годы в порт могут заходить более крупные суда, чем раньше, что дает предпринимателям возможность сэкономить на транспортных расходах. Так же из года в год стивидоры продолжают активно вкладывать собственные средства в мощности по хранению и перевалке зерновых продуктов, в этом году, по данным стивидорных компаний, они увеличились еще на 300 тыс. тонн, достигнув в настоящее время 7,5 млн тонн в год.