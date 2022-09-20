Учитывая высокую инфляцию и удорожание энергоресурсов, правительство во вторник, 20 сентября, поддержало двухмесячные надбавки к пособиям пенсионерам, инвалидам, лицам, потерявшим кормильца, и лицам, имеющим детей на иждивении.
Правительство повышает пособия: кого это коснется?
Как пояснили в Министерстве благосостояния, в результате высокой инфляции, роста цен на энергоресурсы и связанные с ними товары и услуги, вышеперечисленные лица, а также лица с присвоенным в Латвии статусом беженца или альтернативным статусом, достигшие пенсионного возраста, или имеющие инвалидность, или имеющие на попечении ребенка с инвалидностью, в настоящее время находятся в сложной ситуации, когда они больше не в состоянии вносить все обязательные платежи, покупать продукты, лекарства и удовлетворять основные потребности - свои и членов семьи.
Средний размер пенсии в Латвии относительно невелик. В июне 2022 года средний размер государственной пенсии составлял 406,07 евро, средний размер пенсии по старости с надбавкой к пенсии - 435,20 евро, размер пенсии по инвалидности с надбавкой к пенсии - 236,33 евро, а размер пенсии по случаю потери кормильца - 246,96 евро.
Однако, как указывает Министерство благосостояния, с учетом быстрого роста инфляции, цен на энергоносители и сопутствующие услуги важно обеспечить дополнительную поддержку людям.
В целях снижения влияния инфляции, роста цен на энергоресурсы и сопутствующие товары и услуги, принятым постановлением правительства предусмотрено предоставление финансирования лицам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам, кормильцам в период с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Помимо пособия, 30 евро в месяц будут предоставляться, если размер пенсии, компенсации или пособия государственного социального обеспечения или их общая сумма не превышает 300 евро в месяц.
Дополнительные 20 евро в месяц будут применяться к пособию, если размер пенсии, компенсации или пособия государственного социального страхования или их общая сумма составляет от 301 евро до 509 евро в месяц.
Также будут выделены дополнительные десять евро в месяц, если размер пенсии или пособия государственного социального обеспечения составляет от 510 до 603 евро в месяц.
Государственное пособие в размере 30 евро также назначается и выплачивается проживающему в Латвии лицу, получающему семейное государственное пособие по детской инвалидности, лицу со статусом беженца или альтернативным статусом, достигшему возраста предоставления пенсию по старости, или лицу с инвалидностью, или имеющему на попечении ребенка, который имеет определенную инвалидность.
Выплата государственного пособия начнется в ноябре 2022 года.
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