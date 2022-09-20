Правительство повышает пособия: кого это коснется?

Как пояснили в Министерстве благосостояния, в результате высокой инфляции, роста цен на энергоресурсы и связанные с ними товары и услуги, вышеперечисленные лица, а также лица с присвоенным в Латвии статусом беженца или альтернативным статусом, достигшие пенсионного возраста, или имеющие инвалидность, или имеющие на попечении ребенка с инвалидностью, в настоящее время находятся в сложной ситуации, когда они больше не в состоянии вносить все обязательные платежи, покупать продукты, лекарства и удовлетворять основные потребности - свои и членов семьи.