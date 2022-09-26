С октября тариф на тепловую энергию АО Rīgas siltums увеличится в два раза - с 85,45 евро до 170,59 евро за мегаватт-час, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
С 1 октября в Риге тариф на теплоэнергию увеличится в два раза. Что в других городах?
Тариф на производство теплоэнергии вырастет в 2,2 раза - с 63,86 евро до 139,13 евро за мегаватт-час, тариф на передачу и распределение теплоэнергии - на 51%, с 19,31 евро до 29,18 евро за мегаватт-час, тариф на торговлю теплоэнергией не изменится - 1,48 евро за мегаватт-час.
Конечный тариф на тепловую энергию составит 170,59 евро за мегаватт-час, включая компонент акциза на природный газ в размере 0,29 евро за мегаватт-час и непредвиденные расходы в размере 0,51 евро за мегаватт-час.
Как сообщалось, государственная поддержка для домохозяйств для покрытия расходов на централизованное теплоснабжение предусматривает компенсацию половины прироста стоимости теплоснабжения свыше 68 евро за мегаватт-час.
Как ранее заявили в АО Rīgas siltums, в результате государственной поддержки стоимость теплоэнергии для домашних хозяйств вырастет в пределах 40% - с 85,45 евро до 119,3 евро за мегаватт-час.
Даугавпилс
Тариф на теплоснабжение в Даугавпилсе с 1 октября увеличится на 43,3% до 175,59 евро за мегаватт-час, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Тариф АО Daugavpils siltumtīkli на производство теплоэнергии повысится на 45,2% до 143,68 евро за за мегаватт-час, тариф на передачу и распределение теплоэнергии - на 38,4% до 30,07 евро за за мегаватт-час.
Как сообщалось, в этом году тариф в Даугавпилсе менялся уже несколько раз. С февраля он вырос на 64,4% - до 93,65 евро за мегаватт-час, с апреля снизился на 13,9%, с мая повысился на 17%, а с июля снизился на 3,9%. С 10 августа тариф на тепловую энергию в Даугавпилсе вырос на 2,7% до 93,06 мегаватт-час, а сентября - на 31,7%, достигнув 122,55 евро за мегаватт-час.
Оборот Daugavpils siltumtīkli в 2021 году составил 19,777 млн евро, а убытки - 2,079 млн евро, сообщает Firmas.lv. Компания зарегистрирована в 2004 году, ее уставной капитал составляет 17,448 млн евро. Единственным владельцем компании является самоуправление Даугавпилса.
Айзкраукле
Предприятие Aizkraukles siltums планирует с ноября повысить тариф на теплоснабжение на 57%, свидетельствует поданный компанией в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа.
Тариф увеличится с нынешних 90,77 евро до 159,19 евро за мегаватт-час.
Изменение тарифа связано со значительным ростом цен на топливо и закупки теплоэнергии, поясняет предприятие.
Aizkraukles siltums принадлежит самоуправлению Айзкраукле. В прошлом году оборот предприятия составил 1,72 млн евро, прибыль - 27 000 евро, свидетельствуют данные firmas.lv.
Саласпилс
С ноября в Саласпилсе планируется на 17% повысить тариф на теплоснабжение, свидетельствует поданный предприятием Salaspils siltums уточненный проект тарифа.
Salaspils siltums подало в Комиссию по регулированию общественных услуг проект, который предусматривает повышение окончательного тарифа на тепловую энергию с нынешних 76,55 до 89,59 евро за МВт/ч.
Изменения действующего тарифа связаны с увеличением стоимости природного газа, поясняют в компании.
Salaspils siltums принадлежит местному самоуправлению. Согласно данным firmas.lv, в предыдущем финансовом году предприятие работало с оборотом около 3 млн евро и прибылью в размере 290 000 евро.
Елгава
Тариф на тепловую энергию ООО Gren Jelgava с 1 октября увеличится на 10,6% - с 85,82 евро до 94,9 евро за мегаватт-час (МВт/ч), свидетельствует решение совета Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Ранее сообщалось, что с сентября тариф на тепловую энергию в Елгаве вырос на 26,9%.
Оборот Gren Jelgava в прошлом году составил 10,664 млн евро, что на 17,4% больше, чем годом ранее, а прибыль достигла 1,576 млн евро, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Предприятие зарегистрировано в 2003 году, его уставной капитал составляет 2,223 млн евро. Компания принадлежит голландской Gren Holding Company.
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