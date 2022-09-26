С 1 октября в Риге тариф на теплоэнергию увеличится в два раза. Что в других городах?

Как сообщалось, в этом году тариф в Даугавпилсе менялся уже несколько раз. С февраля он вырос на 64,4% - до 93,65 евро за мегаватт-час, с апреля снизился на 13,9%, с мая повысился на 17%, а с июля снизился на 3,9%. С 10 августа тариф на тепловую энергию в Даугавпилсе вырос на 2,7% до 93,06 мегаватт-час, а сентября - на 31,7%, достигнув 122,55 евро за мегаватт-час.