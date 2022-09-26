Новые смарт-часы Huawei имеют функцию электрокардиограммы

«Сенсорный модуль ЭКГ в Huawei Watch GT 3 Pro может анализировать синусовый ритм и мерцательную аритмию владельца устройства в режиме реального времени. Этот мониторинг ЭКГ может помочь пользователям выявить нерегулярный сердечный ритм, а также многие другие проблемы с сердцем. Процесс измерения прост и удобен — нужно включить приложение ЭКГ на часах, подержать палец на электродах сбоку устройства в течение 30 секунд, и результаты теста будут видны на экране часов», — поясняет руководитель отдела по обучению продукции Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Кроме того, датчики PPG умных часов позволяют пользователям проводить скрининг артериосклероза, а с помощью искусственного интеллекта устройство может давать индивидуальные рекомендации для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.