С сегодняшнего дня пользователи в Европе смогут выполнять проверку работы сердца медицинского качества с помощью функции электрокардиограммы в новых смарт-часах Huawei Watch GT 3 Pro и Huawei Watch D. Это позволит удобно контролировать свой сердечный ритм и соответствующе реагировать на потенциальные риски для здоровья сердца. Благодаря сертификату CE приложение Huawei ECG получило квалификацию доступности на рынке в 33 европейских странах, включая Латвию.
Новые смарт-часы Huawei имеют функцию электрокардиограммы
«Сенсорный модуль ЭКГ в Huawei Watch GT 3 Pro может анализировать синусовый ритм и мерцательную аритмию владельца устройства в режиме реального времени. Этот мониторинг ЭКГ может помочь пользователям выявить нерегулярный сердечный ритм, а также многие другие проблемы с сердцем. Процесс измерения прост и удобен — нужно включить приложение ЭКГ на часах, подержать палец на электродах сбоку устройства в течение 30 секунд, и результаты теста будут видны на экране часов», — поясняет руководитель отдела по обучению продукции Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).
Кроме того, датчики PPG умных часов позволяют пользователям проводить скрининг артериосклероза, а с помощью искусственного интеллекта устройство может давать индивидуальные рекомендации для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
«Новая улучшенная технология электродов в Huawei Watch GT 3 Pro сделала сбор сигналов электрокардиограммы более точным. Эта функция ЭКГ, состоящая из монитора сердечного ритма Huawei TruSeen 5.0+ и электродов с PVD-покрытием на задней стороне изогнутого прозрачного неокристаллического корпуса, может размещать восемь фотоэлектрических датчиков в виде кольца, улавливая усиленные сигналы и отфильтровывая помехи для обеспечения пользователей результатами в режиме реального времени. Благодаря этой передовой технологии мониторинга состояния здоровья, пользователи смарт-часов могут контролировать частоту сердечных сокращений 24 часа в сутки и получать немедленные оповещения об изменениях, выходящих за пределы нормы», — говорит М. Тиллерс.
Как сообщалось ранее, Huawei Watch GT 3 Pro также могут отслеживать уровень кислорода в крови пользователей (SpO2), а также устройство оснащено датчиком сердечного ритма Huawei TruSeen™ 5.0+ и функцией мониторинга сна Huawei TruSleep 2.0, чтобы предоставить владельцам всесторонний мониторинг здоровья.
Возможности, предоставляемые приложением ЭКГ, также доступны на смарт-часах Huawei Watch D, что позволяет устанавливать индивидуальные планы измерений, на основе которых устройство будет предоставлять напоминания об артериальном давлении в запланированное время, например, когда вы просыпаетесь и когда ложитесь спать, чтобы отслеживать изменения артериального давления.
Huawei стремится предоставлять пользователям технологии, которые могут помочь клиентам улучшить качество их повседневной жизни, в том числе предоставляя информацию о состоянии здоровья и физической форме.