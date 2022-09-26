На границе Финляндии - рекорды по количеству россиян

"С точки зрения движения, прошедшие выходные на восточной границе были самыми загруженными в этом году", - признал Сасиоглу информационному агентству AFP.

Финские пограничники сообщили, что в субботу через сухопутную границу в Финляндию прибыло почти 8 600 граждан России, а в обратном направлении - почти 4200 человек.

В свою очередь, более 8300 россиян прибыли в Финляндию в воскресенье, а 5100 - вернулись в Россию.

Прибывших примерно в два раза больше, чем неделю назад, пояснил представитель пограничной службы, добавив, что основная причина такого увеличения - мобилизация.

В пятницу Финляндия объявила, что планирует значительно ограничить въезд граждан России и что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Хотя ограничения еще не приняты, пограничная служба выразила готовность ввести их в действие в течение дня.

"Есть вероятность, что из-за ограничения поездок возрастут попытки нелегального пересечения границы", - признал Сасиоглу.

В субботу финские пограничники арестовали четырех человек по подозрению в незаконном пересечении границы в районе Куусамо на востоке Финляндии. После задержания лица немедленно попросили убежища.