После объявления о "частичной мобилизации" в России Финляндия пережила самые загруженные выходные на восточной границе страны в этом году, сообщил в понедельник, 26 сентабря, представитель финской пограничной службы Мерт Сасиоглу.
На границе Финляндии - рекорды по количеству россиян
"С точки зрения движения, прошедшие выходные на восточной границе были самыми загруженными в этом году", - признал Сасиоглу информационному агентству AFP.
Финские пограничники сообщили, что в субботу через сухопутную границу в Финляндию прибыло почти 8 600 граждан России, а в обратном направлении - почти 4200 человек.
В свою очередь, более 8300 россиян прибыли в Финляндию в воскресенье, а 5100 - вернулись в Россию.
Прибывших примерно в два раза больше, чем неделю назад, пояснил представитель пограничной службы, добавив, что основная причина такого увеличения - мобилизация.
В пятницу Финляндия объявила, что планирует значительно ограничить въезд граждан России и что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.
Хотя ограничения еще не приняты, пограничная служба выразила готовность ввести их в действие в течение дня.
"Есть вероятность, что из-за ограничения поездок возрастут попытки нелегального пересечения границы", - признал Сасиоглу.
В субботу финские пограничники арестовали четырех человек по подозрению в незаконном пересечении границы в районе Куусамо на востоке Финляндии. После задержания лица немедленно попросили убежища.
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