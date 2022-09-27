Расходы на строительство в Латвии в августе выросли более чем на 20%

В том числе цены на строительные материалы выросли на 26,9%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 18,1%, заработная плата работников увеличилась на 10%.

В августе 2022 года по сравнению с июлем уровень затрат на строительство вырос на 0,3%.

Из них затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов выросли за месяц на 0,5%, а цены на строительные материалы, а также заработная плата рабочих увеличились на 0,3%.

В августе на средний уровень расходов на строительство больше всего повлиял рост цен на металлоконструкции и мелкие металлические изделия.

В 2022 году данные о ценах на строительные ресурсы предоставляют около 200 строительных и более 50 торговых компаний.

В исследование включены строительные организации, которые в 2021 году имели наибольший объем строительных работ, выполненных собственными силами. Среди опрошенных компаний у 88,2% объем работ, выполненных собственными силами, превысил 1 млн евро в год, а у 34,1% из них объем работ за год превысил 5 млн евро. Критерием отбора торговых компаний является оборот и специализация.