"Нет сомнений в том, что были взрывы": СМИ об утечке газа из "Северного потока"

Он добавил, что информация об инциденте была передана шведским вооруженным силам.

Ранее сообщалось, что две утечки расположены в газопроводе "Северный поток" к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море, а еще одна обнаружена в "Северном потоке-2" к юго-востоку от этого острова.

Ни один из этих газопроводов в настоящее время не работает, поэтому эти инциденты не влияют на поставки газа в Европу.

Причины этих взрывов не установлены, но можно наблюдать признаки саботажа, сообщили во вторник информационному агентству DPA источники информации в спецслужбах Германии. Такое вмешательство мог осуществить только игрок государственного уровня, учитывая его техническую сложность.

Кремль также отреагировал на эту новость об утечках, заявив, что нельзя исключать возможность саботажа. "Очевидно, что имело место повреждение трубопроводов. В настоящее время не исключается никакая возможная причина, ожидаются результаты расследования", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Между тем пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул, что в настоящее время преждевременно строить догадки о причинах этих утечек.

Министр иностранных дел Швеции сообщила, что в переговорах по кризису представлены несколько министерств и ведомств. "Я не хочу строить догадки [о том, что произошло]. Мы должны быть абсолютно уверены в том, что произошло и как это влияет на нашу безопасность", - сказала она.

По словам датских военных, на месте разлива в водах у берегов Дании можно увидеть пузыри, распространяющиеся на площади от 200 до 1000 метров в диаметре. "Пузыри поднимаются из самой большой утечки, распространяясь на километр в диаметре. Самая маленькая утечка составляет около 200 метров в диаметре", - говорится в заявлении армии, сопровождаемом фотографиями мест утечки.

В свою очередь Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток" была спланированным терактом со стороны России.

"Масштабная "утечка газа" с Северный поток - это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность - танки для Украины. Особенно немецкие", - заявил он.