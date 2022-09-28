Сейм: в 2023 году "минималка" составит 620 евро

По словам министра благосостояния Гатиса Эглитиса, минимальная заработная плата должна быть повышена с 1 января 2023 года, потому что в этом году, в отличие от Литвы и Эстонии, в Латвии она не повышалась, поэтому страна отстает не только от других стран Балтии, но и Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы не возникало еще больших рисков бедности.

"Очевидно, что это означает, что некоторым секторам придется увеличить свою заработную плату, например, лицам, осуществляющим уход, но это также означает, что другим рабочим группам придется планировать надбавки, поскольку инфляция в этом году особенно высока. Мы предлагали от министерства 640 евро, но 620 евро тоже входят в тот диапазон, с которым мы согласны", - сказал министр.

Илзе Звидриня, представитель Министерства благосостояния, пояснила, что Латвия должна перейти к минимальной заработной плате в размере 45-50% от средней заработной платы в предыдущем году.