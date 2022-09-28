В среду, 28 сентября, комиссия Сейма по социально-трудовым делам поддержала предложение повысить минимальную заработную плату до 620 евро со следующего года, а с 2024 года до 700 евро.
Сейм: в 2023 году "минималка" составит 620 евро
По словам министра благосостояния Гатиса Эглитиса, минимальная заработная плата должна быть повышена с 1 января 2023 года, потому что в этом году, в отличие от Литвы и Эстонии, в Латвии она не повышалась, поэтому страна отстает не только от других стран Балтии, но и Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы не возникало еще больших рисков бедности.
"Очевидно, что это означает, что некоторым секторам придется увеличить свою заработную плату, например, лицам, осуществляющим уход, но это также означает, что другим рабочим группам придется планировать надбавки, поскольку инфляция в этом году особенно высока. Мы предлагали от министерства 640 евро, но 620 евро тоже входят в тот диапазон, с которым мы согласны", - сказал министр.
Илзе Звидриня, представитель Министерства благосостояния, пояснила, что Латвия должна перейти к минимальной заработной плате в размере 45-50% от средней заработной платы в предыдущем году.
По данным Центрального статистического управления, в прошлом году из 837 444 работников в Латвии было 149 173 жителей, которые получают минимальную заработную плату или ниже. С другой стороны, например, в 2020 году их было 140 230, а в 2019 году - 152 666.
Каспарс Раценайс, юрист Латвийской конфедерации свободных профсоюзов и эксперт Латвийской торгово-промышленной палаты считают, что повышение минимальной заработной платы следует рассматривать вместе с повышением необлагаемого минимума.
В то же время представитель Латвийской торгово-промышленной палаты не поддерживает повышение минимальной заработной платы с 1 января следующего года, говоря, что это абсурд, поскольку у предпринимателей не было возможности перепланировать свои бюджеты. Кроме того, по ее оценке, столь стремительное повышение минимальной заработной платы может не только не достичь намеченной цели, но и способствовать неравенству доходов в регионах Латвии.
С 1 января 2021 года минимальная месячная заработная плата составляет 500 евро.
Как отмечают его авторы в аннотации к законопроекту, средняя заработная плата в стране за последние годы выросла. Данные статистики показывают, что в 2021 году средняя брутто-зарплата за полный рабочий день составила 1277 евро, что на 11,8% или 135 евро больше, чем в 2020 году.
Поправки к Закону о труде должны быть рассмотрены в Сейме еще в трех чтениях.
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