Клиенты Latvijas gāze до конца марта смогут использовать выравненные платежи

В конце августа часть о выравненных платежах была исключена из порядка расчетов за газ, а теперь вновь в него включена.

Также предусмотрено, что клиенты, у которых среднемесячное потребление не превышает 42 киловатт-часа в течение 12-месячного периода, не должны будут дополнительно платить за отправку счета по почте.

Как сообщалось, АS Latvijas gāze 25 августа заявило, что с 15 сентября больше не будет предлагать выравненный платеж за газ, однако правительство позже утвердило поправки, согласно которым клиенты предприятия смогут выбирать оплату за потребленный природный газ выравненным или ежемесячным платежом до 31 марта следующего года.