Сейм в четверг в окончательном чтении принял законопроект, направленный правительством и Министерством экономики, который определяет присвоение статуса объекта национальных интересов терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте, его соединению с системой передачи природного газа и связанным с этим сооружениям.
Терминал СПГ в Скулте получил статус объекта национальных интересов
В дебатах несколько оппозиционных депутатов резко критиковали принятый закон, видя в нем риски, которые могли бы помешать жителям.
Принятый закон "О терминале сжиженного природного газа в Скулте" определяет присвоение статуса объекта национальных интересов, чтобы своевременно устранить административные препятствия и неясности в отношении условий, как успешно обеспечить строительство терминала СПГ в Скулте.
Как сообщила министр экономики Илзе Индриксоне, присвоение проекту терминала статуса объекта национальных интересов будет означать упрощенные и более быстрые административные процедуры в процессе его проектирования и строительства.
По прогнозам министра, проект создания нового терминала СПГ может быть реализован к осени 2024 года. В то же время, если разработчик проекта в более короткие сроки проведет оценку воздействия на окружающую среду, терминал СПГ потенциально мог бы начать работу раньше.
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