Терминал СПГ в Скулте получил статус объекта национальных интересов

В дебатах несколько оппозиционных депутатов резко критиковали принятый закон, видя в нем риски, которые могли бы помешать жителям.

Принятый закон "О терминале сжиженного природного газа в Скулте" определяет присвоение статуса объекта национальных интересов, чтобы своевременно устранить административные препятствия и неясности в отношении условий, как успешно обеспечить строительство терминала СПГ в Скулте.

Как сообщила министр экономики Илзе Индриксоне, присвоение проекту терминала статуса объекта национальных интересов будет означать упрощенные и более быстрые административные процедуры в процессе его проектирования и строительства.

По прогнозам министра, проект создания нового терминала СПГ может быть реализован к осени 2024 года. В то же время, если разработчик проекта в более короткие сроки проведет оценку воздействия на окружающую среду, терминал СПГ потенциально мог бы начать работу раньше.