Подсчитано 60% голосов: лидируют "Новое Единство", СЗК и "Объединенный список"

Далее следуют Национальное объединение - 9,36% голосов, "За стабильность!" - 6,37%, "Латвия на первом месте" - 5,86%, "Прогрессивные" - 5,68%, "Для развития/За!" - 5,07%, "Согласие" - 4,47%.

Далее идут "Каждому и каждой" с 3,58%, Русский союз Латвии с 3,43%, "Консервативные" с 3,21%, "Суверенная власть" с 2,9% и "Республика" с 1,81% голосов.

Все важные события дня, ЧП и экспертные мнения на протяжении дня выборов RUS TVNET собирает в этой текстовой трансляции.

Галерея: Подсчет голосов на выборах в 14-й Сейм