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До конца года школьникам будет передано 25 080 компьютеров

rus.tvnet.lv/LETA
До конца года школьникам будет передано 25 080 компьютеров
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Unsplash

По завершении первой процедуры закупки компьютеров Министерство образования и науки до конца года закупит 25 080 компьютеров для школ Латвии, сообщили агентству LETA в отделе коммуникаций министерства.

В результате двухэтапной закупки в качестве поставщика выбрана компания Baltijas informācijas tehnoloģijas.

Первые 3000 компьютеров поступят в Латвию к 22 ноября, а остальные – к концу года. Компьютерная техника будет доставлена в самоуправления, которые далее распределят компьютеры по образовательным учреждениям.

Количество компьютеров, которые получит каждое самоуправление, рассчитывается пропорционально количеству учащихся образовательных учреждений в 7-9-х классах. Таким образом, более 40% учащихся этой возрастной группы будут обеспечены компьютерами по всей Латвии.

До конца 2025 года планируется инвестировать более 50 млн евро в покупку школьных компьютеров.

Как пояснили в Минобразования, этой покупкой Латвия следует глобальным тенденциям в области цифровой трансформации образования.

Наряду с компьютерами самоуправления и школы будут обеспечены программным обеспечением для централизованного и эффективного управления компьютерным оборудованием.

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