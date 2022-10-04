До конца года школьникам будет передано 25 080 компьютеров

В результате двухэтапной закупки в качестве поставщика выбрана компания Baltijas informācijas tehnoloģijas.

Первые 3000 компьютеров поступят в Латвию к 22 ноября, а остальные – к концу года. Компьютерная техника будет доставлена в самоуправления, которые далее распределят компьютеры по образовательным учреждениям.

Количество компьютеров, которые получит каждое самоуправление, рассчитывается пропорционально количеству учащихся образовательных учреждений в 7-9-х классах. Таким образом, более 40% учащихся этой возрастной группы будут обеспечены компьютерами по всей Латвии.

До конца 2025 года планируется инвестировать более 50 млн евро в покупку школьных компьютеров.

Как пояснили в Минобразования, этой покупкой Латвия следует глобальным тенденциям в области цифровой трансформации образования.

Наряду с компьютерами самоуправления и школы будут обеспечены программным обеспечением для централизованного и эффективного управления компьютерным оборудованием.