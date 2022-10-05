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Latvijas gāze просит SPRK не повышать тарифы до декабря

rus.tvnet.lv
Latvijas gāze просит SPRK не повышать тарифы до декабря
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Latvijas gāze. Иллюстративное фото
Latvijas gāze. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В конце сентября Latvijas gāze обратилось в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) с просьбой перенести пересмотр тарифов для населения с 1 октября на начало декабря, сообщили агентству LETA в SPRK.

2 сентября в SPRK поступило заявление Latvijas gāze, в котором предприятие просило оценить возможность пересмотра тарифов для связанных пользователей, то есть домохозяйств, с 1 октября, но 26 сентября Latvijas gāze обратилось в SPRK с уточненным заявлением, в котором просит отложить пересмотр тарифов до декабря.

Таким образом, SPRK не издала административный акт, который был бы основанием для повышения тарифов с 1 октября, и это означает, что с 1 октября этого года установленные Latvijas gāze тарифы для домохозяйств не изменятся, сообщили в SPRK.

Как сообщалось, Latvijas gāze собиралось этой осенью вновь поднять тариф на газ, поскольку стоимость его закупок значительно выросла.

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