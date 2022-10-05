Latvijas gāze просит SPRK не повышать тарифы до декабря

2 сентября в SPRK поступило заявление Latvijas gāze, в котором предприятие просило оценить возможность пересмотра тарифов для связанных пользователей, то есть домохозяйств, с 1 октября, но 26 сентября Latvijas gāze обратилось в SPRK с уточненным заявлением, в котором просит отложить пересмотр тарифов до декабря.

Таким образом, SPRK не издала административный акт, который был бы основанием для повышения тарифов с 1 октября, и это означает, что с 1 октября этого года установленные Latvijas gāze тарифы для домохозяйств не изменятся, сообщили в SPRK.

Как сообщалось, Latvijas gāze собиралось этой осенью вновь поднять тариф на газ, поскольку стоимость его закупок значительно выросла.