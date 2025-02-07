Проблемы с адресами электронной почты: пользователям возместят ущерб

VARAM сообщает, что пользователи системы э-адресов не получали уведомлений о входящих сообщениях в системе в период с 29 апреля 2024 года по 11 декабря 2024 года.

В настоящее время в VDAA поступило 296 заявлений о возмещении ущерба на сумму около 92 500 евро. Анализ заявлений показывает, что средние суммы возмещения убытков невелики, поскольку большинство из них связано с процентами по штрафам и расходами на работу судебных приставов.

Проекты постановлений предусматривает, что VDAA должно начать выплачивать компенсации пользователям, не получавшим уведомления о входящих сообщениях в течение определенного периода времени.

Также будет создана комиссия для оценки наиболее сложных случаев, в которую войдут представители других министерств и Госканцелярии.

В проекте постановлений также указано, что VDAA должна обеспечить рассмотрение заявлений о возмещении убытков и принятие решений в определенные сроки. Компенсация убытков будет осуществляться за счет бюджетной программы Министерства умного управления и регионального развития.

В проекте постановления также будет указано, что VDAA должна будет дополнительно разъяснить, что пользователи могут активировать услугу для получения уведомлений о входящих сообщениях, и что неполучение уведомлений может повлечь за собой неблагоприятные последствия.

Как уже сообщалось, что весной 2024 года VDAA призвало жителей подтвердить свой адрес электронной почты, указанный на портале Latvija.gov.lv, на который им будут приходить уведомления о сообщениях, полученных на их адрес электронной почты. Процесс утверждения был необходим для обеспечения актуальности данных на Latvija.gov.lv.

В свою очередь сообщения жителей в социальных сетях свидетельствовали о том, что в некоторых случаях жители не замечали приглашения подтвердить обновленный адрес электронной почты, игнорировали приглашение или не подтверждали адрес электронной почты по техническим причинам.

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