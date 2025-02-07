Автозаправки рассказали, как они подготовились к переходу на европейскую энергосистему

Представители латвийского топливного торговца SIA Circle K Latvia сообщили агентству LETA, что в случае перебоев с электроснабжением топливо останется доступным на автономных заправочных станциях.

Компании удалось подготовить резервные дизельные генераторы на нескольких АЗС в Латвии, что позволит обеспечить бесперебойную работу заправок даже при возможных отключениях электроэнергии.

В общей сложности в сети Circle K в Латвии будут работать шесть автономных станций - три в Риге, а также в Салдусе, Валмиере и Екабпилсе.

О готовности к возможным перебоям заявил и председатель правления AS Virši-A (бренд Virši) Янис Виба.

По его словам, часть автозаправочных станций компании уже оснащена генераторами, что позволит им работать даже при кратковременных отключениях электроэнергии. Также в случае необходимости другие АЗС Virši могут быть оперативно оборудованы передвижными генераторами - их можно доставить в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные страны Балтии отключатся от энергосистемы России и подключатся к европейской сети. В Министерстве климата и энергетики Латвии заявляют, что перебоев с электроснабжением не ожидается, но нельзя полностью исключить кратковременные технические неполадки.

Проект синхронизации с европейской энергосистемой стартовал еще в 2009 году, и изначально планировалось завершить его к началу 2026 года.

Однако после российского вторжения в Украину в 2022 году риски для энергетической безопасности региона выросли, и Балтийские страны вместе с Польшей и Еврокомиссией приняли решение ускорить процесс, завершив его уже в феврале 2025 года.

За техническую реализацию отключения от БРЭЛЛ и подключение к европейской сети отвечают операторы электросистем: AS Augstsprieguma tīkls (Латвия), Litgrid (Литва) и Elering (Эстония).

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