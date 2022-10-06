Новое нападение на Украину с территории Беларуси не исключен, так как Россия будет направлять туда мобилизованные воинские части. Об этом в интервью новостному агентству "Укринформ" заявил полковник Службы безопасности Украины, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
Украина: РФ будет направлять в Беларусь мобилизованные воинские части
Украина: РФ будет направлять в Беларусь мобилизованные воинские части
По его словам, отдельные российские воинские части уже находятся в Беларуси и реанимируют там законсервированные аэродромы, построенные еще в советское время.
Украина считает Беларусь врагом, поэтому сохраняет силы обороны на границе обеих стран, сказал Костенко
Беларусь вступит в войну против Украины, если Россия одержит серьезные победы, добавил он.
"Мы это все учитываем. Знаем, что Беларусь – это враг. Осознаем, что они могут вступить в войну. Однако делаем все, чтобы у них ничего не сложилось", - отметил Костенко.
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