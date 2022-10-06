Украина: РФ будет направлять в Беларусь мобилизованные воинские части

По его словам, отдельные российские воинские части уже находятся в Беларуси и реанимируют там законсервированные аэродромы, построенные еще в советское время.

Украина считает Беларусь врагом, поэтому сохраняет силы обороны на границе обеих стран, сказал Костенко

Беларусь вступит в войну против Украины, если Россия одержит серьезные победы, добавил он.

"Мы это все учитываем. Знаем, что Беларусь – это враг. Осознаем, что они могут вступить в войну. Однако делаем все, чтобы у них ничего не сложилось", - отметил Костенко.