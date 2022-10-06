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LETA покупает крупнейшее балтийское фотоагентство Scanpix

rus.tvnet.lv/LETA
LETA покупает крупнейшее балтийское фотоагентство Scanpix
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Национальное информационное агентство LETA
Национальное информационное агентство LETA Фото: Edijs Pālens/LETA

Национальное информационное агентство LETA приобретает крупнейшее и самое известное в Балтии фотоагентство Scanpix.

LETA купит 51% акций Scanpix Baltics OU у шведского агентства TT и 49% акций у эстонской медиагруппы Postimees Grupp.

Таким образом, LETA станет единственным акционером Scanpix. Сумма сделки не разглашается.

Трехстороннее соглашение о приобретении Scanpix подписано, но сделка еще должна быть одобрена Эстонским советом по конкуренции.

LETA накопило многолетний опыт и навыки сотрудничества с организациями СМИ, оказывая им информационные услуги. С 2016 года оно является официальным представителем Scanpix в Латвии.

Член правления LETA Юрис Мендзиньш отмечает, что сделка расширит спектр информационных продуктов агентства LETA, а также придаст ему международный масштаб.

"Кроме того, мы видим, что наши технологические возможности и навыки позволят нам развивать бизнес Scanpix и в соседних странах. От этой сделки выиграют все - и LETA, и Scanpix, а также клиенты и партнеры", - подчеркивает Мендзиньш.

После получения разрешения на сделку от эстонских органов по надзору за конкуренцией никаких изменений в отношениях с нынешними клиентами не предвидится.

В целях обеспечения преемственности и устойчивости в ближайшее время не планируется вносить изменения в персонал или руководство Scanpix.

Scanpix является крупнейшей базой фото- и видеоданных в странах Балтии, в которой представлены такие международные новостные и иллюстративные фотоагентства, как Reuters, AFP, AP, EPA, DPA, Capital Pictures, PanterMedia, Caters News, Stocktreck Image и другие глобальные партнеры, а также местные источники в странах Балтии, такие как LETA, Postimees, Delfi Pilt, Äripäev, 15min.lt/BNS и др.

Фотоуслуги являются одним из направлений деятельности информационного агентства LETA наряду с новостями, базами данных, видео, мониторингом СМИ и другими услугами, обеспечивающими СМИ, государственные учреждения и бизнес-организации необходимой для их работы информацией.

Фотоотдел агентства был обновлен в 2004 году, и в настоящее время его фотоархив стал важнейшим источником фотографий актуальных экономических, политических, спортивных и культурных событий в Латвии.

История агентства началась в 1919 году, а LETA было основано в 1992 году. В настоящее время 95% долей капитала LETA принадлежит эстонской компании Balti Meediamonitooringu Grupp, акциями которой владеет холдинговая компания MM Grupp, контролируемая Маргусом Линнамяе, а 5% принадлежат Мендзиньшу.

Оборот LETA в финансовом году, который длился с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, достиг 4,56 млн евро, а прибыль составила 730 000 евро.

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