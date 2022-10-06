LETA покупает крупнейшее балтийское фотоагентство Scanpix

Scanpix является крупнейшей базой фото- и видеоданных в странах Балтии, в которой представлены такие международные новостные и иллюстративные фотоагентства, как Reuters, AFP, AP, EPA, DPA, Capital Pictures, PanterMedia, Caters News, Stocktreck Image и другие глобальные партнеры, а также местные источники в странах Балтии, такие как LETA, Postimees, Delfi Pilt, Äripäev, 15min.lt/BNS и др.

Фотоуслуги являются одним из направлений деятельности информационного агентства LETA наряду с новостями, базами данных, видео, мониторингом СМИ и другими услугами, обеспечивающими СМИ, государственные учреждения и бизнес-организации необходимой для их работы информацией.

Фотоотдел агентства был обновлен в 2004 году, и в настоящее время его фотоархив стал важнейшим источником фотографий актуальных экономических, политических, спортивных и культурных событий в Латвии.

История агентства началась в 1919 году, а LETA было основано в 1992 году. В настоящее время 95% долей капитала LETA принадлежит эстонской компании Balti Meediamonitooringu Grupp, акциями которой владеет холдинговая компания MM Grupp, контролируемая Маргусом Линнамяе, а 5% принадлежат Мендзиньшу.

Оборот LETA в финансовом году, который длился с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, достиг 4,56 млн евро, а прибыль составила 730 000 евро.