В Латвии снова дешевеет топливо

Согласно данным Еврокомиссии, литр бензина 95-й марки на неделе с 20 по 26 сентября стоил в Латвии в среднем 1,707 евро, неделей ранее его средняя цена составляла 1,71 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,735 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе составляла 1,76 евро за литр. На предшествовавшей ей неделе она составляла 1,763 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,803 евро за литр.

Как сообщалось, рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии в этом году был зафиксирован на неделе с 14 по 20 июня - 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены дизельного топлива был достигнут на неделе с 21 по 27 июня - 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия каждую неделю обобщает данные о средних ценах на топливо в государствах ЕС.