Комиссия Сейма по социально-трудовым вопросам сегодня, 7 октября, единогласно поддержала для вынесения во втором чтении поправки к Закону о труде, предусматривающие повышение с 1 января 2023 года минимальной заработной платы с 500 до 620 евро.
Комиссия Сейма поддержала повышение "минималки" до 620 евро
Также поправки предусматривают повышение "минималки" до 700 евро с 1 января 2024 года.
Парламентский секретарь Министерства благосостояния Эвита Залите-Гроса заявила комиссии в пятницу, что минимальная заработная плата обсуждается годами, но Национальный совет трехстороннего сотрудничества (NTSP) не может прийти к согласию по этому вопросу.
"Так затягивать эти вопросы во время инфляции - полное безумие", - сказала Залите-Гроса.
Эксперт по социальной защите и здравоохранению Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Петерис Лейшкалнс заявил, что минимальную заработную плату нужно повышать, она обязательно будет повышена, и в основном это произойдет "в рамках бюджетного пакета".
LDDK всегда заявляла, что в соответствии с социальным диалогом необходимо один раз согласовать алгоритм, чтобы минимальная заработная плата автоматически индексировалась каждый год, как и заработная плата государственных служащих и других лиц, нанятых государством.
Комиссия будет просить внести эти поправки в повестку пленарного заседания Сейма 13 октября. Ожидается, что поправки будут приняты в трех чтениях.
Срок подачи предложений до третьего чтения составит пять дней.
Поправки к закону внесли депутаты-консерваторы Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Янис Бутанс, Рейнис Знотиньш и Эвита Залите-Гроса.
Поправки предусматривают, что правительство должно принять официальное решение о повышении минимальной заработной платы в соответствующих постановлениях Кабинета Министров.
Депутаты отмечают, что повышение минимальной заработной платы является одним из инструментов сокращения бедности рабочих, особенно в условиях роста цен. Политики отмечают, что минимальная заработная плата в Литве составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.
Министр благосостояния Гатис Эглитис, представляющий партию "Консерваторов", ранее признал, что минимальная заработная плата в Латвии должна быть пересмотрена, и она может быть установлена примерно на уровне половины средней заработной платы в стране.
Также перед первым чтением комиссия рассмотрит поправки в закон "О страховании материнства и болезни", предусматривающие увеличение пособия работающему родителю до 50% от размера назначенного пособия.
Увеличение пособия будет распространяться на тех родителей, которые работают и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или которые получают доход в качестве самозанятых. В настоящее время указанные лица получают 30% от суммы пособия. Законопроект предусматривает, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!