Комиссия Сейма поддержала повышение "минималки" до 620 евро

Поправки предусматривают, что правительство должно принять официальное решение о повышении минимальной заработной платы в соответствующих постановлениях Кабинета Министров.

Депутаты отмечают, что повышение минимальной заработной платы является одним из инструментов сокращения бедности рабочих, особенно в условиях роста цен. Политики отмечают, что минимальная заработная плата в Литве составляет 730 евро, а в Эстонии - 654 евро.

Министр благосостояния Гатис Эглитис, представляющий партию "Консерваторов", ранее признал, что минимальная заработная плата в Латвии должна быть пересмотрена, и она может быть установлена ​​примерно на уровне половины средней заработной платы в стране.

Также перед первым чтением комиссия рассмотрит поправки в закон "О страховании материнства и болезни", предусматривающие увеличение пособия работающему родителю до 50% от размера назначенного пособия.

Увеличение пособия будет распространяться на тех родителей, которые работают и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или которые получают доход в качестве самозанятых. В настоящее время указанные лица получают 30% от суммы пособия. Законопроект предусматривает, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.