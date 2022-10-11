Поднимай тревогу, не молчи! Как жители могут бороться с коррупцией

В соответствии с результатами созданного о Transparency International 1 (TI) Индекса восприятия коррупции (ИВK), в 2021 году в 154 государствах из 180, показатель ИВK понизился или не показал существенного прироста. И в экономически развитых демократиях, например, в Австралии, Канаде и США произошло существенное снижение этого показателя, а 27 стран 1 международная неправительственная организация. получили свои исторически наихудшие показатели. В показателях Латвии последние годы наблюдается стагнация. В сравнении с данными 2020 года, показатель 2021 года вырос всего на 2 пункта, достигнув 59 пунктов из 100. Хотя рост надо оценивать положительно, показатель указывает, что связанные с коррупцией проблемы в Латвии не теряют своей актуальности. В борьбе с коррупцией в стране существенную роль играет общество – каждый житель, который не молчит и, наблюдая или сталкиваясь с коррупцией, сообщает об этом. Для быстрой и эффективной передачи информации ответственным учреждениям важно знать, о чем следует сообщать, кому и какую информацию надо предоставить.