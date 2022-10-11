Столкнувшись с коррупцией в стране, может создаться представление, что житель на нее не может повлиять и остановить. Это неправда! В борьбе с коррупцией существенную роль играет именно общество – участие каждого из нас. Существует ряд механизмов, как жители могут привлечь внимание ответственных учреждений на связанные с коррупцией проблемы. Важно осознавать эти механизмы, чтобы знать, как действовать в конкретной ситуации.
Поднимай тревогу, не молчи! Как жители могут бороться с коррупцией
В статье подробнее рассмотрим то, как об увиденной коррупции сообщить Бюро по предотвращению и борьбы с коррупцией (KNAB), разъясним, что такое –процесс поднимания тревоги, и почему об этом должен знать каждый житель.
Коррупция и ее негативные последствия.
Коррупция в Латвии является широко распространенной проблемой. Руководствуясь подсчетом 2016 года, Латвия ежегодно из – за коррупции теряет от трех до пяти миллиардов евро (примерно 13-19% от внутреннего валового продукта), что крайне негативно влияет на развитие государства.
Коррупция негативно влияет на:
- экономику, замедляя экономическое развитие государства, искусственно уменьшая конкуренцию, препятствуя привлечению инвестиций;
- политику, ослабляя демократию, понижая честную конкуренцию на выборах, понижая доверие жителей к должностным лицам;
- социальную сферу, понижая качество предоставляемых государством и самоуправлениями услуг, угрожая жизни и здоровью людей, обрекая на страдания менее обеспеченных жителей, а также ограничивая возможности молодежи;
- среду, создавая вред климату, природе, понижая стандарты качества среды и производства энергии, увеличивая вырубку лесов, отрицательно влияя на долгосрочное использование природных ресурсов.
В соответствии с результатами созданного о Transparency International 1 (TI) Индекса восприятия коррупции (ИВK), в 2021 году в 154 государствах из 180, показатель ИВK понизился или не показал существенного прироста. И в экономически развитых демократиях, например, в Австралии, Канаде и США произошло существенное снижение этого показателя, а 27 стран 1 международная неправительственная организация. получили свои исторически наихудшие показатели. В показателях Латвии последние годы наблюдается стагнация. В сравнении с данными 2020 года, показатель 2021 года вырос всего на 2 пункта, достигнув 59 пунктов из 100. Хотя рост надо оценивать положительно, показатель указывает, что связанные с коррупцией проблемы в Латвии не теряют своей актуальности. В борьбе с коррупцией в стране существенную роль играет общество – каждый житель, который не молчит и, наблюдая или сталкиваясь с коррупцией, сообщает об этом. Для быстрой и эффективной передачи информации ответственным учреждениям важно знать, о чем следует сообщать, кому и какую информацию надо предоставить.
Подача информации в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией
Как действовать, если столкнулся с коррупцией? Если есть подозрение о наблюдаемом вымогательстве, даче и получении взятки – сообщай в KNAB!
Бюро особо отмечает несколько случаев, про которые призывает жителей обязательно сообщать:
- посредничество при передаче взятки;
- бездействие должностного лица в корыстных целях;
- служебный подлог в корыстных целях;
- использование служебного положения в корыстных целях;
- нарушение установленных для должностного лица ограничений;
- незаконное участие в имущественных сделках;
- торговля влиянием.
Для сообщения о нарушениях в KNAB, возможно использовать специально предусмотренную форму электронного заявления, что включает в себя:
- контактную информацию об информаторе (имя, фамилия, номер телефона и адрес э почты);
- данные о конкретном нарушении, указав учреждение, где констатировано нарушение, причастные к нему лица, а также время и место, где произошло нарушение;
- подробное описание наблюдаемого нарушения, в т.ч. факты, указывающие на факт нарушения.
Подавая сообщение в KNAB, возможно присоединить и документы, в т.ч. фотографии, подтверждающие факт преступного действия. Сообщать в KNAB о наблюдаемой коррупции возможно также, используя анонимный канал передачи информации – аппликацию "Сообщи в KNAB". Информатор в ней должен прикрепить заявление, где описана конкретная ситуация, а также видео или фото файлы, подтверждающие наличие коррупционных действий, если такие имеются. Количество полученных KNAB заявлений в последние годы вырос, в 2020 году в общем зафиксировано 1513 заявлений, в т.ч. 53 заявления поднимателей тревоги. В свою очередь, в 2021 году KNAB получил 1833 заявления, в т.ч. 63 заявления поднимателей тревоги. Можно констатировать, что, сообщая в KNAB, каждый имеет возможность привлечь внимание к коррупции и своими действиями остановить коррупционные действия.
Видя коррупцию на рабочем месте – поднимай тревогу!
Что делать, столкнувшись с коррупцией на своем рабочем месте? Поднимай тревогу! С 1 мая 2021 года в Латвии в силе Закон поднимания тревоги, с 4 февраля 2022 года – дополненная, новая версия закона. Закон дает возможность любому работнику не молчать о наблюдаемых на рабочем месте нарушениях. Поднимать тревогу означает не молчать и не мириться с нарушениями, наблюдаемыми на рабочем месте.
Информирующий о правонарушении ("поднимающий тревогу") - это лицо, информирующее о наблюдаемом нарушении, произошедшем в процессе выполнения трудовых обязанностей или при установлении правовых отношений, связанных с выполнением трудовых обязанностей. Как нарушения можно упомянуть действия, противоречащие интересам общества, в т.ч.:
- коррупция и мошенничество;
- ущерб среде, здоровью общества;
- должностные нарушения.
В Латвии "поднимающие тревогу" защищены, они имеют право на защиту идентичности и защиту от негативных последствий, возникших в результате поднятия тревоги. "Поднимающего тревогу" нельзя наказывать – освобождать от работы или должности, или дисциплинарно наказывать.
Поднимая тревогу о наблюдаемых нарушениях, “поднимающий тревогу” может добиться наказания виновных лиц – об этом свидетельствуют годовые отчеты Госканцелярии. В 2021 году на основании заявлений разоблачителей начаты 5 уголовных процессов и 18 процессов административного правонарушения. Для сравнения – в 2020 году начато 7 уголовных процесса и 23 процесса административного правонарушения.
Более подробно о поднимании тревоги можно узнать в контактной точке "поднимателей тревоги" на домашней странице Госканцелярии www.trauksmescelejs.lv и на домашней странице Центра "поднимателей тревоги" Делна www.delna.lv.
Поднимание тревоги является ответственным, осознанным и осмысленным действием не только в интересах конкретного лица и рабочего коллектива, но и всего общества. В результате вовлечения общественности можно раскрыть и высветить противоправные, коррупционные действия, способствуя их предотвращению и привлечению ответственных лиц к ответственности. Не будь равнодушным! Если видишь коррупцию, не молчи – действуй!
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью отвечает “Общество за открытость – Делна”.
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