В Риге проходит международная конференция о вызовах отрасли навалочных грузов

Саймон Гаттеридж, генеральный директор ABTO: «Мы твердо верим, что только работая вместе со всеми заинтересованными сторонами — портовыми властями, производителями оборудования, поставщиками услуг, учеными, аналитиками и экспертами — терминалы балкерных грузов могут значительно повысить эффективность работы, став при этом более безопасными, более устойчивыми и «зелеными».

В ходе конференции отраслевые аналитики, эксперты, представители портов и терминалов обсудят текущую ситуацию на рынках насыпных и навалочных грузов. Принимая во внимание геополитическую ситуацию, которая в значительной степени влияет на порты Латвии и других стран Балтии, особое внимание в этом году уделяется войне в Украине и ее влиянию на рынки навалочных грузов по всему миру. Вместе с экспертами отрасли, предпринимателями и представителями портов в дискуссии примут участие посол Украины в Латвии Александр Мищенко и первый секретарь посольства Литвы в Латвии Миндаугас Станис.

Как и каждый год, программа конференции включает ряд тем, важных для операторов терминалов балкерных грузов по всему миру, — повышение безопасности терминалов, оптимизация операций, оцифровка, а также вопросы экологии и устойчивого развития. Специальная тема этого года — вызовы пандемии Covid 19 и ее влияние на рынок навалочных грузов и работа терминалов.

В этом году в конференции принимают участие почти 100 представителей индустрии навалочных грузов из Латвии, стран Балтии, Европы, США, Украины, Индии и даже Чили. В ходе мероприятия делегаты конференции также ознакомятся с работой Рижского порта, отправятся на экскурсию по порту на прогулочном судне, а также посетят службу Капитана Рижского Свободного порта и Рижский универсальный терминал (РУТ).