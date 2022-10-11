Почтовое отделение Sakta будет закрыто

В компании поясняют, что Sakta - одно из четырех почтовых отделений в историческом центре Риги, которые расположены недалеко друг от друга. За последние три года поток клиентов в филиале Sakta уменьшился на 70% - этому способствовало как изменение привычек населения, так и возможность пользоваться рядом услуг удаленно.

В то же время стремительная инфляция и рост цен на энергоносители значительно увеличили расходы на содержание филиала Sakta, увеличив их в несколько раз. При этом планировка помещений почтового отделения не позволяет эффективно использовать всю площадь помещения для обслуживания клиентов.

Председатель правления Latvijas pasta Марцис Вилцанс констатирует, что онлайн-услуги и различные современные решения становятся все более популярными среди граждан и используются все больше и больше.