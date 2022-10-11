В связи с быстро растущими затратами на содержание почтового центра Sakta и уменьшением количества клиентов, Latvijas pasts планирует провести его реорганизацию и прекратить оказание услуг в помещениях Sakta к началу 2023 года.
Почтовое отделение Sakta будет закрыто
В компании поясняют, что Sakta - одно из четырех почтовых отделений в историческом центре Риги, которые расположены недалеко друг от друга. За последние три года поток клиентов в филиале Sakta уменьшился на 70% - этому способствовало как изменение привычек населения, так и возможность пользоваться рядом услуг удаленно.
В то же время стремительная инфляция и рост цен на энергоносители значительно увеличили расходы на содержание филиала Sakta, увеличив их в несколько раз. При этом планировка помещений почтового отделения не позволяет эффективно использовать всю площадь помещения для обслуживания клиентов.
Председатель правления Latvijas pasta Марцис Вилцанс констатирует, что онлайн-услуги и различные современные решения становятся все более популярными среди граждан и используются все больше и больше.
Он отмечает, что Latvijas pasts, как компания, идущая в ногу со временем, предоставляет своим клиентам ряд возможностей удаленного получения привычных услуг - оформление посылок на сайте самообслуживания Mans pasts, оформление посылок в мобильном приложении, прием и передача посылок через курьера, покупка почтовых марок в интернет-магазине и др.
После реорганизации филиала Sakta клиенты в центре Риги смогут получать почтовые услуги в трех других почтовых отделениях, расположенных менее чем в километре от филиала Sakta: 10-е почтовое отделение - на ул. Элизабетес 41/43, 11-е почтовое отделение - на ул Марияс 20, 50-е почтовое отделение - в торговом центре Origo.
В Latvijas pasts отметил, что Sakta исторически была одним из любимых почтовых отделений клиентов, в котором количество рабочих мест для обслуживания клиентов иногда достигало 10.
Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии, поддерживая более 600 мест оказания почтовых услуг. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг, помимо предоставления коммерческого транспорта, экспресс-почты, платежных, пресс-, розничных и филателистических услуг. Latvijas pasts - это полностью государственное предприятие, в котором работает около 3000 человек.
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