Депутаты Лиепайской думы на этой неделе утвердили локальную планировку бывшего завода Liepājas Metalurgs и прилегающей территории, который определит будущие правила использования и застройки территории, пишет Latvijas avīze.
Конец планам по восстановлению Liepājas metalurgs? На территории создадут индустриальный парк
Планировка предусматривает создание предпосылок для превращения закрытой промышленной зоны в "современную, устойчивую и многофункциональную площадку для создания индустриального парка".
Иными словами, утверждение такой планировки означает конец планам по восстановлению Liepājas Metalurgs, о которых шла речь весной этого года.
Акцент на "современном", "устойчивом" и многофункциональном районе перечеркивает идею о том, что в этом районе мог бы работать металлургический завод, а о других возможных местах ничего не слышно.
Эта позиция соответствует заявлению Лиепайской думы о том, что она категорически возражает против восстановления деятельности Liepājas Metalurgs, если она будет такой же, как до закрытия предприятия в 2014 году. Возражения связаны с экологией и качеством окружающей среды - запахом в городе, который создала деятельность завода, и обширной деградирующей территорией, возникшей в центре Лиепаи, что связано с большим количеством шлака, который образуется в процессе производства и хранится на больших площадях.
В настоящее время большую часть площади в 202 гектаров занимает огороженный комплекс зданий бывшего завода с производственными цехами и вспомогательными постройками, а также большие площади шлака и различных побочных продуктов производства.
В то же время рядом находится Лиепайское озеро и особо охраняемая природная территория Natura 2000.
Территория завода используется частично - большая часть зданий заброшена, часть зданий приспособлена и используется под производственные и складские нужды различных компаний.
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