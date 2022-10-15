Конец планам по восстановлению Liepājas metalurgs? На территории создадут индустриальный парк

Планировка предусматривает создание предпосылок для превращения закрытой промышленной зоны в "современную, устойчивую и многофункциональную площадку для создания индустриального парка".

Иными словами, утверждение такой планировки означает конец планам по восстановлению Liepājas Metalurgs, о которых шла речь весной этого года.

Акцент на "современном", "устойчивом" и многофункциональном районе перечеркивает идею о том, что в этом районе мог бы работать металлургический завод, а о других возможных местах ничего не слышно.

Эта позиция соответствует заявлению Лиепайской думы о том, что она категорически возражает против восстановления деятельности Liepājas Metalurgs, если она будет такой же, как до закрытия предприятия в 2014 году. Возражения связаны с экологией и качеством окружающей среды - запахом в городе, который создала деятельность завода, и обширной деградирующей территорией, возникшей в центре Лиепаи, что связано с большим количеством шлака, который образуется в процессе производства и хранится на больших площадях.

В настоящее время большую часть площади в 202 гектаров занимает огороженный комплекс зданий бывшего завода с производственными цехами и вспомогательными постройками, а также большие площади шлака и различных побочных продуктов производства.

В то же время рядом находится Лиепайское озеро и особо охраняемая природная территория Natura 2000.

Территория завода используется частично - большая часть зданий заброшена, часть зданий приспособлена и используется под производственные и складские нужды различных компаний.