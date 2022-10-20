Житель Таллинна Райво Линнас успел посетить расположенный в пригороде столицы магазин IKEA трижды, прежде чем его терпение лопнуло и он решил предостеречь всех своих друзей в Facebook от посещения данного места. Эту историю пересказывает Rus.Postimees.
"Яркий пример разгильдяйства": посещение IKEA обернулось для эстонца кошмаром
"Дорогие друзья, хочу предупредить вас о ерунде, происходящей в IKEA, - написал Линнас. - Магазин IKEA в Харьюмаа - это позорное пятно в сфере торговли и пример сплошного бардака. За исключением консультантов в торговом зале, которые настоящие молодцы и готовы прийти на помощь".
Линнас дважды за две недели столкнулся с тем, что между сотрудниками демонстрационного зала и склада IKEA отсутствует какая-либо коммуникация. Работники торгового зала утверждают, что нужный товар есть в наличии в необходимом количестве, но когда дело доходит до комплектации заказа - выясняется, что это совсем не так.
"По опыту трехкратного посещения могу сказать, что вся организация работы склада и отдела выдачи товаров IKEA - яркий пример непрофессионализма и разгильдяйства", - указал Линнас.
Время и нервы потрачены
"Из трех касс, занимающихся комплектацией заказа, обычно работает только одна. С момента, как вы возьмете номерок в очередь, и до принятия заказа пройдет не менее получаса. Неважно, окажетесь ли вы в магазине в час пик выходного дня или вечером в будни. На получение товара уйдет еще час. Другими словами, в общей сложности от оплаты до получения товара проходит около 1,5-2 часов", - рассказал покупатель.
Однако, по словам Линнаса, в последний его визит в магазин сотрудники отдела комплектации и склада IKEA выполнили свою работу с особой безалаберностью. "Дверцы, которые были на складе, так и не удалось получить, потому что другие товары были сложены таким образом, что достать их не представлялось возможным!" - сообщил Линнас.
Справедливости ради он признал, что работа людей в отделе возврата-обмена достойна похвалы, ведь деньги за недостающий товар вернули сразу.
"В общей сложности я потратил шесть часов на то, чтобы получить две дверцы от шкафа, но, разумеется, у меня их до сих пор нет, - сказал Линнас. - Руководству IKEA следует заменить управляющего сборочным складом, если им небезразлична репутация IKEA".
Опираясь на свой опыт, Линнас советует заказывать товары на дом. По его словам, в этом случае все приобретенные вещи доставят быстро и в срок.
Спрос превысил предложение
По словам Ренаты Данте, руководителя отдела корпоративных услуг IKEA Baltics, они стараются поддерживать баланс между количеством товаров, предлагаемых в магазине и в интернет-магазине. "Ситуации, как в описанном случае, происходят редко. Это возможно, если, например, разные покупатели одновременно покупают один и тот же товар в магазине и в интернете, - пояснила Данте. - Мы постоянно работаем над тем, чтобы данные о складских запасах были максимально точными".
По словам Данте, количество посетителей магазина превзошло ожидания, но ситуация с пополнением складских запасов IKEA, а также с выполнением онлайн-заказов постепенно налаживается.
Принимаются различные меры для улучшения ситуации и лучшего обслуживания клиентов. Например, уже увеличено количество сотрудников службы поддержки, повышена скорость обработки онлайн-заказов и выдачи покупок клиентам.
"Мы приносим извинения за неудобства. Мы относимся к произошедшему со всей серьезностью", - пообещала Данте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!