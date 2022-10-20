"Яркий пример разгильдяйства": посещение IKEA обернулось для эстонца кошмаром

Однако, по словам Линнаса, в последний его визит в магазин сотрудники отдела комплектации и склада IKEA выполнили свою работу с особой безалаберностью. "Дверцы, которые были на складе, так и не удалось получить, потому что другие товары были сложены таким образом, что достать их не представлялось возможным!" - сообщил Линнас.

Справедливости ради он признал, что работа людей в отделе возврата-обмена достойна похвалы, ведь деньги за недостающий товар вернули сразу.

"В общей сложности я потратил шесть часов на то, чтобы получить две дверцы от шкафа, но, разумеется, у меня их до сих пор нет, - сказал Линнас. - Руководству IKEA следует заменить управляющего сборочным складом, если им небезразлична репутация IKEA".

Опираясь на свой опыт, Линнас советует заказывать товары на дом. По его словам, в этом случае все приобретенные вещи доставят быстро и в срок.

Спрос превысил предложение

По словам Ренаты Данте, руководителя отдела корпоративных услуг IKEA Baltics, они стараются поддерживать баланс между количеством товаров, предлагаемых в магазине и в интернет-магазине. "Ситуации, как в описанном случае, происходят редко. Это возможно, если, например, разные покупатели одновременно покупают один и тот же товар в магазине и в интернете, - пояснила Данте. - Мы постоянно работаем над тем, чтобы данные о складских запасах были максимально точными".

По словам Данте, количество посетителей магазина превзошло ожидания, но ситуация с пополнением складских запасов IKEA, а также с выполнением онлайн-заказов постепенно налаживается.

Принимаются различные меры для улучшения ситуации и лучшего обслуживания клиентов. Например, уже увеличено количество сотрудников службы поддержки, повышена скорость обработки онлайн-заказов и выдачи покупок клиентам.

"Мы приносим извинения за неудобства. Мы относимся к произошедшему со всей серьезностью", - пообещала Данте.