Мы используем смартфоны во всех наших повседневных делах не только как надежное средство связи, но и для того, чтобы запечатлеть окружающий нас мир. Почти каждый день в нашей жизни происходит что-то памятное, поэтому смартфон с мощной камерой и расширенными возможностями должен быть под рукой, чтобы запечатлеть даже самые быстрые моменты и поделиться ими с друзьями и близкими.
Смартфон для ваших приключений: какая камера нужна для того, чтобы запечатлеть важнейшие моменты?
Создавайте радость внутри и вокруг себя
В те моменты, когда мы чувствуем себя особенно счастливыми или хотим запечатлеть какой-то яркий момент жизни, пригодится именно фронтальная камера смартфона, чтобы можно было одновременно видеть и себя на экране устройства. По мере изменения привычек пользователей фронтальная камера смартфонов используется все чаще, поэтому разработчики технологий тоже активно ищут решения для улучшения пользовательского опыта.
«Новый смартфон nova 10 Pro оснащен первой в отрасли двойной фронтальной камерой, состоящей из одной широкоугольной камеры с разрешением 60 мегапикселей, поддерживающей 100-градусный угол и 4K-качество, и портретной камерой Close-up или камерой приближения с разрешением 8 мегапикселей, что обеспечивает удобную съемку с высоким разрешением для создания качественных и креативных селфи. С такой камерой смартфона можно быстро и легко делать высококачественные и наполненные эмоциями снимки, регулируя настройки камеры в зависимости от желаемого результата», — говорит Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei.
Веселые вечеринки и время, проведенное вместе
Время, проведенное вместе с друзьями или любимыми, — это те моменты, когда нам хочется достать смартфон и запечатлеть счастливые мгновения для воспоминаний и фотоальбомов. Однако для того, чтобы включить себя в групповой снимок, часто приходится ставить таймер и надеяться, что все успеют вовремя построиться, или вытягивать руку как можно дальше, чтобы в кадр попали все участники.
«Для этого компания Huawei встроила в новую Pro-версию телефона серии nova функцию голосового управления, с помощью которой пользователь может сказать устройству, в какой момент делать желаемый снимок. Таким образом, групповые фотографии всегда будут удачными, каждый участник найдет свое место в композиции и сможет избежать закрытых глаз или неловких выражений лица», — объясняет эксперт по технологиям Huawei.
Чудеса света в вашем телефоне
Путешествуя за границей или посещая самые красивые осенние места Латвии, различные архитектурные и природные достопримечательности, краски старых городов и экзотические виды вызывают желание запечатлеть их и взять с собой, чтобы погрузиться в воспоминания об увиденном или поделиться в социальных сетях со своими подписчиками.
«Задняя камера Huawei nova 10 Pro оснащена 50-мегапиксельной камерой RYYB Ultra Vision и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной макрокамерой, которая также поддерживает автофокус, что позволяет акцентировать даже мельчайшие детали. Сверхчувствительный датчик освещенности основной камеры эффективно улучшает качество захвата изображения даже при слабом освещении, поэтому можно будет сохранить тонкие нюансы и при небольшом количестве света. Эта технология будет особенно полезна, когда пользователь телефона фотографирует в сумерках или в темноте, пытаясь запечатлеть блики городских огней. Кроме того, мощная основная камера позволит вам запечатлеть каждый момент в качественном изображении, чтобы ваши любимые воспоминания всегда были у вас под рукой», — говорит М. Тиллерс.