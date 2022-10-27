Смартфон для ваших приключений: какая камера нужна для того, чтобы запечатлеть важнейшие моменты?

Создавайте радость внутри и вокруг себя

В те моменты, когда мы чувствуем себя особенно счастливыми или хотим запечатлеть какой-то яркий момент жизни, пригодится именно фронтальная камера смартфона, чтобы можно было одновременно видеть и себя на экране устройства. По мере изменения привычек пользователей фронтальная камера смартфонов используется все чаще, поэтому разработчики технологий тоже активно ищут решения для улучшения пользовательского опыта.

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«Новый смартфон nova 10 Pro оснащен первой в отрасли двойной фронтальной камерой, состоящей из одной широкоугольной камеры с разрешением 60 мегапикселей, поддерживающей 100-градусный угол и 4K-качество, и портретной камерой Close-up или камерой приближения с разрешением 8 мегапикселей, что обеспечивает удобную съемку с высоким разрешением для создания качественных и креативных селфи. С такой камерой смартфона можно быстро и легко делать высококачественные и наполненные эмоциями снимки, регулируя настройки камеры в зависимости от желаемого результата», — говорит Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei.

Веселые вечеринки и время, проведенное вместе