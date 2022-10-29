В Латвии производство спирта сократилось на 38,5%

Всего за восемь месяцев в Латвии было произведено в абсолютном объеме алкоголя 2,673 млн литров спирта, что на 1,676 млн литров меньше, чем за восемь месяцев 2021 года.

В том числе количество произведенного этилового спирта за восемь месяцев составило 2,673 млн литров абсолютного алкоголя, что на 38,5% меньше, чем за восемь месяцев 2021 года. Обезвоженный спирт в Латвии уже восемь месяцев не производится.

Объем ввезенного в Латвию этилового спирта за восемь месяцев составил 12,589 млн литров абсолютного алкоголя, что на 70% больше, чем за восемь месяцев 2021 года.

За восемь месяцев количество проданного в Латвии этилового спирта уменьшилось на 35,9%, или на 0,505 млн литров абсолютного алкоголя: за восемь месяцев этого года было продано 0,904 млн литров, а за восемь месяцев 2021 года - 1,409 млн литров.

Объем этилового спирта, использованного при производстве алкогольной продукции за восемь месяцев, составил 10,549 млн литров абсолютного алкоголя, что на 25,2% больше количества, использованного за восемь месяцев 2021 года (8,429 млн литров).

Как сообщалось, в 2021 году в Латвии спирт был произведен в объеме 7,511 млн литров абсолютного алкоголя, что на 79 590 литров больше, чем в 2020 году.