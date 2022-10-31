Средней зарплаты мало: сколько нужно зарабатывать для полноценной жизни в Латвии

"К 2025 году поколение Z будет составлять почти четверть мировой рабочей силы. Будущее лежит на плечах поколений Z и Y, которые радикально изменят организационную культуру и рабочую среду. Исходя из нашего опыта построения карьеры около 3000 молодых людей, мы можем с уверенностью сказать: они знают, что талант выбирает компании, а не наоборот. Правда, предприятия часто игнорируют этот факт, поскольку каждый третий опрошенный (32%) не чувствует себя справедливо вознагражденным и оцененным на рабочем месте", - подчеркивает Клявиня.

В то же время исследование показывает выраженную корреляцию, так как в основном люди с более низкими доходами указывают на необходимость зарабатывать до 1500 евро "на руки" для полноценной жизни в Латвии. Те, чей доход превышает 750 евро в месяц, утверждают, что необходимая сумма составляет 1501 евро и выше.

На вопрос о том, сколько им нужно зарабатывать "на руки" в месяц, чтобы жить полноценной жизнью в Латвии, треть (32%) респондентов в возрасте 18-29 лет ответили, что от 1501 до 2000 евро. Этот ответ также наиболее популярен среди 30-39-летних: так ответил каждый третий (34%) респондент. Следующий наиболее распространенный ответ для этой возрастной группы - от 1000 евро до 1500 евро, который дал каждый четвертый (27%) респондент. В возрастной группе 18-29 лет второй по популярности ответ (21%) свидетельствует, что люди стремятся зарабатывать от €2001 до €2 500 "на руки".