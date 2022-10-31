В Латвии большинство опрошенных (91%) в возрасте от 18 до 39 лет признают, что для полноценной жизни в Латвии им нужно зарабатывать свыше 1000 евро "на руки", демонстрирует индекс рынка труда молодежи "Молодежь. Работа. Окружающая среда", разработанный Evolution Latvia в сотрудничестве с компанией Norstat.
Средней зарплаты мало: сколько нужно зарабатывать для полноценной жизни в Латвии
Согласно данным исследования, треть (33%) опрошенных в возрасте от 18 до 39 лет для полноценной жизни в Латвии нужно от 1501 до 2000 евро "на руки" в месяц - это наиболее распространенный ответ.
"Средней по стране зарплаты - 977 евро после уплаты налогов - для полноценной жизни в Латвии хватило бы лишь каждому десятому респонденту (9%). Большинство молодых людей испытывает потребность в гораздо более высоких доходах, как правило, выше 1500 евро нетто в месяц. Таким образом можно видеть, что общественное мнение формирует стремление к стабильности и уверенности в материальном благополучии", - поясняет руководитель отдела управления персоналом Evolution Latvia в Балтии и Румынии Санита Клявиня.
Второй по популярности ответ свидетельствует, что примерно каждый четвертый (23%) респондент стремится зарабатывать в пределах от 1000 евро до 1500 евро в месяц "на руки". За ними следует почти пятая часть (18%) молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет, которые говорят, что им необходимо зарабатывать более 2000 евро, но не свыше 2500 евро.
Между тем, каждый десятый говорит, что ему необходимо получать от 2500 евро до 3000 евро в месяц "на руки". Столько же респондентов указали, что им нужно более 3000 евро.
"К 2025 году поколение Z будет составлять почти четверть мировой рабочей силы. Будущее лежит на плечах поколений Z и Y, которые радикально изменят организационную культуру и рабочую среду. Исходя из нашего опыта построения карьеры около 3000 молодых людей, мы можем с уверенностью сказать: они знают, что талант выбирает компании, а не наоборот. Правда, предприятия часто игнорируют этот факт, поскольку каждый третий опрошенный (32%) не чувствует себя справедливо вознагражденным и оцененным на рабочем месте", - подчеркивает Клявиня.
В то же время исследование показывает выраженную корреляцию, так как в основном люди с более низкими доходами указывают на необходимость зарабатывать до 1500 евро "на руки" для полноценной жизни в Латвии. Те, чей доход превышает 750 евро в месяц, утверждают, что необходимая сумма составляет 1501 евро и выше.
На вопрос о том, сколько им нужно зарабатывать "на руки" в месяц, чтобы жить полноценной жизнью в Латвии, треть (32%) респондентов в возрасте 18-29 лет ответили, что от 1501 до 2000 евро. Этот ответ также наиболее популярен среди 30-39-летних: так ответил каждый третий (34%) респондент. Следующий наиболее распространенный ответ для этой возрастной группы - от 1000 евро до 1500 евро, который дал каждый четвертый (27%) респондент. В возрастной группе 18-29 лет второй по популярности ответ (21%) свидетельствует, что люди стремятся зарабатывать от €2001 до €2 500 "на руки".
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