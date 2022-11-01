Как бы нам ни хотелось растянуть летнюю пору, не давая яркой зелени облачиться в осенние тона, неумолимо приближается осень. Темнеют светлые вечера, рука тянется к пледу и шерстяным носкам, а мозг уже прикидывает, какие цифры появятся в счетах за отопление и электроэнергию. Чтобы встретить холодное время года, избежав нежелательных сюрпризов, пора действовать на опережение: подумать об энергоэффективности дома и изменить несколько укоренившихся привычек.
Пусть счета не пугают: 5 способов повысить энергоэффективность вашего дома
При разумном управлении домом можно значительно сократить потребление ресурсов и, следовательно, затраты на коммунальные услуги. Конечно, если у вас есть на это решимость, потому что тут как раз к месту известная поговорка: "Каждый сам кузнец своего счастья".
Использование солнечной энергии
Новые строительные нормы Европейского союза предусматривают, что с 2021 года все новые здания должны быть зданиями с практически нулевым энергопотреблением и соответствовать классу обогрева А.
Экономия электроэнергии - не единственное решение, всегда есть возможность часть электричества производить самостоятельно.
Для частных домов одним из лучших вариантов являются солнечные батареи, которые становятся все более доступными. В Латвии уже действует несколько программ государственной поддержки.
8 марта 2022 года Кабинет министров утвердил поправки к программе поддержки повышения энергоэффективности частных домов, выделив при этом дополнительное финансирование в размере 3,27 млн евро. В программе повышения энергоэффективности частных домов поддержка предназначена для ремонта жилых домов и повышения энергоэффективности или установки оборудования для выработки электроэнергии, в том числе солнечных батарей.
Данные, собранные Altum, показывают, что эффект, который может быть достигнут при качественной реализации проекта, значителен. Так, например, в частных домах, проекты энергоэффективности которых были реализованы в рамках прошлогодней пилотной программы, экономия тепла составила от 26% до 70%, при этом энергоэффективность здания была повышена на один-два класса. Чаще всего домовладельцы проводили строительные работы в ограждающих конструкциях жилого дома, то есть замену окон, утепление наружных стен, утепление мансарды, замену вида отопления, замену водонагревательного оборудования и установку системы рекуперации.
Для заднего двора хорошим решением станут светильники с датчиками движения, которые загораются, когда фиксируют движение человека, или садовые светильники с миниатюрной солнечной батареей, которые представлены в широком ассортименте в магазинах товаров для сада. В солнечные дни они могут накапливать достаточно энергии, чтобы светить ночью.
Изменение привычек использования электроприборов
Привычки обладают огромной силой. Подсчитано, что они могут влиять на 10% нашего бытового потребления электроэнергии, а если у человека были очень неэффективные привычки, то и на треть.
Самый простой способ снизить потребление электроэнергии водонагревателем - изменить свои привычки ежедневного использования воды: потреблять меньше горячей воды, установить оптимальную температуру воды 59°C, а также не забывать о регулярном уходе за прибором, так как именно бойлер является одним из самых больших потребителей электроэнергии в домашнем хозяйстве.
Также важно изменить привычки пользования духовкой: не открывать дверцу в процессе приготовления, не устанавливать без надобности более высокую температуру и выключать духовку за 10 минут до окончания предусмотренного рецептом времени приготовления.
Наливайте в чайник ровно столько воды, сколько необходимо для нагрева.
За счет кипячения в чайнике только необходимого количества воды вместо того, чтобы каждый раз наполнять его полностью, потребление электроэнергии снижается в 4 раза.
Уходя из дома, обязательно нужно выключить чайник, телевизор и другие электроприборы из розетки. Общее потребление энергии в режиме ожидания в доме может составлять до 10% от общего энергопотребления дома.
Напоминание о разморозке и чистке холодильника также должно быть включено в ваш список дел. Холодильник потребляет больше электроэнергии, если в морозильной камере есть слой льда. Если вы заметили слой льда толще 5 мм, холодильник необходимо разморозить.
Особенно важно регулярно размораживать холодильники более старого поколения, не имеющие функции автоматической разморозки, ведь
каждый сантиметр льда увеличивает потребление электроэнергии морозильной камерой на 10%.
Также важно правильное расположение холодильника, чтобы рядом с ним не было таких обогревателей, как, например, духовка или посудомоечная машина.
Не стоит впадать в крайность и делать слишком радикальные шаги для экономии электроэнергии, отказываясь от стирки или стирая белье очень редко. Вместо этого лучше выбирать программы быстрой стирки, которые потребляют меньше электроэнергии и меньше воды, а также используют меньше моющего средства или сокращают время сушки белья, экономя каждый раз около 1 кВтч.
Стоит пересмотреть лампочки и подумать об их замене.
Рекомендуется проверить, какие лампочки установлены внутри и снаружи дома. Если у вас все еще лампы накаливания или галогенные лампы, замените их на светодиодные.
Галогенные лампы чуть более эффективны, чем лампы накаливания, однако они потребляют на 70% больше электроэнергии, чем светодиодные лампы. Менять лампочки можно постепенно, начиная с комнат, где домочадцы проводят больше всего времени, таких как кухня или гостиная.
Изучение современных технологий
Дистанционно регулируемые устройства, такие как интеллектуальные термостаты, могут значительно снизить расходы на отопление. Выходя из дома, уменьшите температуру отопления, установите ее на нужный уровень в мобильном приложении за час до возвращения, и вы войдете в уже теплый дом, но газ, гранулы или электричество будут расходоваться минимально во время вашего отсутствия.
Умные технологии в настоящее время составляют менее 10% латвийских домов, но специалисты прогнозируют, что со временем на рынок будет выходить все больше и больше умных решений, а в будущем их заменят умные системы, где несколько умных устройств будут подключены к единой сети и общаться друг с другом, например, умея определять, что дома никого нет, и переключая устройства в режим энергосбережения.
Использование дождевой воды
Пословица гласит - готовь сани летом, а телегу зимой. Следуя народной мудрости, на водосточных желобах домов и хозяйственных построек можно заблаговременно установить крупногабаритные емкости для воды, которые весной пригодятся для сбора воды, которую можно использовать в дальнейшем, например, для мытья полов или поливки огорода.
Те домовладельцы, которые подключены к муниципальному водоснабжению, будут платить меньше по счетам в случае сокращения потребления воды.
Утепление здания
Утепление фасада дома важно не только повышением энергоэффективности и экономии создаваемых им ресурсов и средств, но и тем, что придает больше добавленной стоимости зданию, то есть повышает его конкурентоспособность на рынке. Таким образом, улучшаются условия проживания жителей здания не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения срока службы здания, а также это выбор "зеленого" мыслящего человека, который действует экологично, снижая потребление тепловой энергии.
Те жители частных домов и многоквартирных домов, которые поначалу сомневаются в эффекте утепления, часто очень приятно удивляются, когда получают счета за отопление в холодные месяцы после завершения работ по утеплению и делают вывод, что так можно сэкономить до 50% тепловой энергии - таким образом, они меньше платят за отопление или покупают меньше дров или другого топлива.
Статья создана совместно с Luminor.
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