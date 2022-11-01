Пусть счета не пугают: 5 способов повысить энергоэффективность вашего дома

Напоминание о разморозке и чистке холодильника также должно быть включено в ваш список дел. Холодильник потребляет больше электроэнергии, если в морозильной камере есть слой льда. Если вы заметили слой льда толще 5 мм, холодильник необходимо разморозить.

Особенно важно регулярно размораживать холодильники более старого поколения, не имеющие функции автоматической разморозки, ведь

каждый сантиметр льда увеличивает потребление электроэнергии морозильной камерой на 10%.

Также важно правильное расположение холодильника, чтобы рядом с ним не было таких обогревателей, как, например, духовка или посудомоечная машина.

Не стоит впадать в крайность и делать слишком радикальные шаги для экономии электроэнергии, отказываясь от стирки или стирая белье очень редко. Вместо этого лучше выбирать программы быстрой стирки, которые потребляют меньше электроэнергии и меньше воды, а также используют меньше моющего средства или сокращают время сушки белья, экономя каждый раз около 1 кВтч.

Стоит пересмотреть лампочки и подумать об их замене.

Рекомендуется проверить, какие лампочки установлены внутри и снаружи дома. Если у вас все еще лампы накаливания или галогенные лампы, замените их на светодиодные.

Галогенные лампы чуть более эффективны, чем лампы накаливания, однако они потребляют на 70% больше электроэнергии, чем светодиодные лампы. Менять лампочки можно постепенно, начиная с комнат, где домочадцы проводят больше всего времени, таких как кухня или гостиная.

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