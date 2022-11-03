Больше половины латвийцев теряют часть своей будущей пенсии

"Не нужно изобретать велосипед, особенно если он успешно работает, а нужно смотреть, какие улучшения можно внести в пенсионную систему. Например, в результате изменений, внесенных в Литве пару лет назад, более 99% участников пенсионной системы имеют пенсионный план, соответствующий возрасту, поскольку они были автоматически переведены на подходящий им пенсионный план. В Эстонии доля жителей с неподходящим пенсионным планом ниже, чем в Латвии.

Одной из причин нынешней ситуации в Латвии является то, что управляющие пенсионными фондами в настоящее время не имеют доступа к информации о своих клиентах и ​​не могут подготовить более точные рекомендации по инвестиционной стратегии.

Это изменится в будущем, потому что отрасль вместе с ответственными государственными учреждениями способствовала изменениям в законодательстве. С 2024 года мы сможем более активно и индивидуально поощрять клиентов к выбору подходящей инвестиционной стратегии", - продолжает Круминьш.

Продолжайте инвестировать сбережения

В сложившейся ситуации лица, достигшие пенсионного возраста, имеют относительно ограниченные возможности использования своих пенсионных накоплений. Они не могут оставаться вложенными в финансовые рынки. Поскольку предполагается, что после выхода на пенсию население проживет еще 18-20 и более лет, этого достаточно, чтобы при желании продолжать инвестировать уже накопленную пенсию в финансовые рынки. Если бы сбережения по-прежнему инвестировались в финансовые рынки, это помогло бы извлечь выгоду из роста рынка в долгосрочной перспективе и облегчить преодоление инфляции, так что и здесь есть возможности для улучшения.

Такое решение также уменьшило бы текущую проблему, если при выходе на пенсию в плохой период финансовых рынков, как сейчас, например, необходимо вывести весь накопленный капитал за один раз. Если оставить хотя бы часть сбережений на финансовых рынках, этот риск негативных последствий будет значительно снижен в период получения пенсии, а капитал будет выводиться постепенно. В настоящее время такая возможность доступна как в Литве, так и в Эстонии.