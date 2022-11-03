По меньшей мере 50% жителей Латвии не выбрали пенсионный план, соответствующий возрасту, а большинство вложили свои сбережения в слишком консервативные пенсионные планы, потеряв тем самым свой возможный будущий доход, подсчитал банк Luminor, который собрал данные о втором пенсионном уровне.
Больше половины латвийцев теряют часть своей будущей пенсии
"Нынешнюю латвийскую пенсионную систему можно охарактеризовать как либеральную - жителям в период накопления доступны как активные, так и пассивные пенсионные планы с различными видами рисков, а пенсионные управляющие имеют широкие возможности выбора, куда вкладывать свои средства. Это положительно, потому что жители могут влиять на размер своей пенсии по своему выбору. Простой и хороший способ увеличить размер пенсии - выбрать соответствующий возрасту пенсионный план.
К сожалению, в настоящее время, по нашим оценкам, примерно половина населения не выбрала наиболее подходящий для своего возраста пенсионный план, а накопленные средства вкладываются в слишком консервативные или менее доходные планы, не учитывающие возможную прибыль, обеспечиваемую финансовыми рынками в долгосрочной перспективе.
Причины такого положения связаны с историческим развитием пенсионной системы, чему в настоящее время во многом помешали увеличением доли паев в пенсионных планах и не включением автоматически в пенсионные планы молодых людей, которым еще далеко до пенсии. Консервативный подход", - говорит руководитель отдела управления активами и пенсионного обеспечения Luminor в странах Балтии Атис Круминьш.
Более высокий риск следует выбирать в молодом возрасте
Если вы молоды, вам следует выбрать более активный план с более высоким риском для ваших пенсионных сбережений, потому что, хотя он и подвержен большим колебаниям рынка, в долгосрочной перспективе он более прибыльный, чем консервативные планы с низким уровнем риска. С другой стороны, по мере приближения пенсионного возраста степень риска должна снижаться,
поэтому рекомендуется пересматривать свою пенсию второго уровня не реже одного раза в десять лет или чаще.
Более 20 лет назад, когда в Латвии была введена многоуровневая пенсионная система, накопления пенсий второго уровня автоматически шли в консервативный план пенсионного управляющего, а большинство жителей до сих пор не воспользовались возможность изменить свой пенсионный план на потенциально более выгодный. Таким образом, теряется значительная часть дохода будущих пенсионеров, поскольку активные планы с более высоким риском могут быть в долгосрочной перспективе в два-три раза более прибыльными, чем консервативные планы.
С прошлого года в Латвии изменилось регулирование, и в следующем году взносы второго пенсионного уровня жителей Латвии пойдут в самые активные пенсионные планы, которые могут инвестировать до 100% в акции. Это улучшит ситуацию в будущем и поможет жителям зарабатывать больше денег.
Улучшения в пенсионной системе
В целях увеличения накоплений жителей и размера будущих пенсий также поднимался вопрос о дальнейшем совершенствовании пенсионной системы.
"Не нужно изобретать велосипед, особенно если он успешно работает, а нужно смотреть, какие улучшения можно внести в пенсионную систему. Например, в результате изменений, внесенных в Литве пару лет назад, более 99% участников пенсионной системы имеют пенсионный план, соответствующий возрасту, поскольку они были автоматически переведены на подходящий им пенсионный план. В Эстонии доля жителей с неподходящим пенсионным планом ниже, чем в Латвии.
Одной из причин нынешней ситуации в Латвии является то, что управляющие пенсионными фондами в настоящее время не имеют доступа к информации о своих клиентах и не могут подготовить более точные рекомендации по инвестиционной стратегии.
Это изменится в будущем, потому что отрасль вместе с ответственными государственными учреждениями способствовала изменениям в законодательстве. С 2024 года мы сможем более активно и индивидуально поощрять клиентов к выбору подходящей инвестиционной стратегии", - продолжает Круминьш.
Продолжайте инвестировать сбережения
В сложившейся ситуации лица, достигшие пенсионного возраста, имеют относительно ограниченные возможности использования своих пенсионных накоплений. Они не могут оставаться вложенными в финансовые рынки. Поскольку предполагается, что после выхода на пенсию население проживет еще 18-20 и более лет, этого достаточно, чтобы при желании продолжать инвестировать уже накопленную пенсию в финансовые рынки. Если бы сбережения по-прежнему инвестировались в финансовые рынки, это помогло бы извлечь выгоду из роста рынка в долгосрочной перспективе и облегчить преодоление инфляции, так что и здесь есть возможности для улучшения.
Такое решение также уменьшило бы текущую проблему, если при выходе на пенсию в плохой период финансовых рынков, как сейчас, например, необходимо вывести весь накопленный капитал за один раз. Если оставить хотя бы часть сбережений на финансовых рынках, этот риск негативных последствий будет значительно снижен в период получения пенсии, а капитал будет выводиться постепенно. В настоящее время такая возможность доступна как в Литве, так и в Эстонии.
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