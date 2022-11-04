Улучшение яхтенной инфраструктуры в Риге

«В настоящее время ведутся переговоры о возможности проведения чемпионата мира по парусному спорту ORC (класс лодок без ограничений) в Риге в 2027 году. Чтобы провести соревнование подобного уровня, необходимо выполнить ряд обязательных условий, которые касаются как организационных, так и соответствующих инфраструктурных аспектов. Сейчас мы усиленно работаем над этим в яхт-клубе - помимо уже реализованных в этом году улучшений инфраструктуры, строим административное здание, планируем строительство дополнительных причалов, оборудованных питьевой водой и электричеством, также работаем над установкой туалетно-душевых контейнеров, обеспечивая необходимую для современной марины инфраструктуру», - рассказал руководитель «Latvian Sailing Team» Андрейс Булс.

Более 70 латвийских и эстонских портов включены в сеть портов проекта EASTBALTIC HARBORS, который популяризирует регион среди мореходов из Скандинавии и других европейских стран. В рамках проекта улучшаются инфраструктура и доступность яхт-клубов, проводится ряд маркетинговых мероприятий для привлечения иностранных моряков, а также для создания имиджа Латвии как направления для парусного спорта.

«Все больше и больше иностранных яхтсменов рассматривают наши порты как привлекательное место для летнего путешествия», - отметила Юлия Яунродзиня, специалист по маркетингу проектов Рижского региона планирования, подчеркивая, что марина также является хорошей базой для развития других технических услуг и предпринимательской деятельности. «Подсчитано, что каждый евро, вложенный в инфраструктуру порта, в долгосрочной перспективе приносит четыре евро», - подчеркнула Ю. Яунродзиня. «Там, где есть яхты, всегда будут нужны различные технические службы и другие услуги. Рига очень привлекательна для любителей парусного спорта, потому что порт находится в самом центре города, а также здесь можно получить все технические услуги, причем на очень хорошем уровне и уж точно по более выгодной цене, чем, например, в Скандинавии, поэтому мы всегда стараемся рекламировать наши услуги в среде международных яхтсменов».

Поставку и установку оборудования в яхтенной гавани на улице Матрожу осуществила компания SIA «Forston», которая была выбрана в результате открытой процедуры закупки.

В рамках проекта EASTBALTIC HARBORS Управление Рижского Свободного порта также планирует инвестировать в марину на Кипсале, которой занимается ассоциация «Pilsētas Jahtklubs».

В настоящее время в Рижском порту находятся пять яхтенных портов, расположенных на обоих берегах Даугавы, куда могут заходить яхты любых размеров без ограничений по длине, высоте и осадке. Яхтам и прогулочным судам разрешено плавание по всей акватории Рижского порта.