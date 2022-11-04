Цены производителей в Латвии растут быстрее, чем в среднем по ЕС

Еще более быстрый рост цен производителей зафиксирован в Болгарии (+78,2%), Венгрии (+67,5%), Румынии (+62,9%) и Словакии (+62,8%). Цены производителей в Литве выросли на 48%, а в Эстонии - на 30,2%.

В сентябре рост зафиксирован во всех странах-членах ЕС.

При этом в среднем цены производителей в странах-членах ЕС в сентябре выросли на 41,4% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, а в еврозоне - на 41,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем - августом - цены производителей в ЕС в сентябре поднялись на 1,5%, а в еврозоне - на 1,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли в 18 странах-членах ЕС, не изменились в Испании, но снизились в Польше (-0,1%), Латвии (-0,6%), Румынии (-0,7%), Нидерландах (-1,5%), Дании (-1,6%), Греции (-2,4%), Эстонии (-3,9%) и Ирландии (-18,9%). Самый большой рост был в Болгарии (+9,2%), Словакии (+8,9%) и Италии (+3,5%). Цены производителей в Литве в сентябре выросли на 2,5% по сравнению с августом.