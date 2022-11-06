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За 5 млн евро в Царникаве построят пункт мобильности и велодорожку до Риги

rus.tvnet.lv
За 5 млн евро в Царникаве построят пункт мобильности и велодорожку до Риги
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Велодорожка
Велодорожка Фото: Evija Trifanova/LETA

В Царникаве будет построен пункт мобильности и проложена велодорожка до Риги, затраты на проекты составят около 5 млн евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении Адажи.

Проекты в настоящее время находятся в стадии разработки.

Затраты на строительство велодорожки Рига-Царникава составят 3,9 млн евро, на создание пункта мобильности - 1,18 млн евро.

Проекты будут реализованы в рамках механизма восстановления и устойчивости Европейского союза.

Оба проекта планируется завершить в 2025 году.

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