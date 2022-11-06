Месть или результат вечеринки? Автомобиль из Литвы "украсили" менструальными пакетами

Утром 24 октября в городе Кедайняй местный житель увидел автомобиль BMW, который был "украшен" менструальными пакетами и трусами, развешанными на зеркалах автомобиля.

"Месть, изображение шокирующее", - написал очевидец под прикрепленным фото в соцсетях.

"Насколько я понимаю, машина принадлежит женщине. Мне написала ее мать и велела удалить фото. Если я этого не сделаю, то меня ждут проблемы. Она мне сказала, что этим я причиняю боль ее дочери. Я ответил, что это не так, потому что номер машины не виден", - рассказал автор снимка.

Фото быстро разлетелось в социальных сетях, и многие люди поделились в комментариях своими версиями, почему машину так "украсили".

Один из жителей высказал мнение, что это мог быть девичник или мальчишник. Возможно, ревнивая женщина или мужчина могли сделать это.

Другой пользователь задался вопросом, была ли на пакетах настоящая кровь, поскольку в этом случае ее нужно было какое-то время собирать. В свою очередь кто-то ответил, что это могла быть просто краска.

Многие придерживались версии, что автомобиль был "украшен" с целью мести.

В полиции сообщили, что получили сообщение о происшествии 24 октября и начали расследование для выяснения обстоятельств.