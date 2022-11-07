New York Times: премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать следующим генсеком НАТО

В качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и Колинда Грабар-Китарович, которая была президентом Хорватии в 2015-2020 годах. Издание считает, что Великобритания, вышедшая из Евросоюза, имеет свои интересы и видит главой альянса министра обороны Бена Уоллеса.

По ту сторону океана возможным генсеком альянса рассматривается политик с украинскими корнями. США не выдвигают возможного кандидата из своей страны, так как военное руководство альянса уже во многом находится в их руках.

По данным издания, значительную поддержку в США имеет вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, у которой есть украинские корни. При этом отмечается, что ее также могут упрекнуть в чрезмерной поддержке Украины. Тот факт, что по сравнению со странами Восточной Европы Канада не увеличила свои расходы на оборону достаточно быстро, также вызывает обеспокоенность.

По-прежнему существует вероятность того, что в этой сложной ситуации с безопасностью государства-члены согласятся продлить срок полномочий нынешнего Генерального секретаря на один год. Одно можно сказать наверняка: и Вашингтон, и Брюссель хотят назначить следующего генсека НАТО до ноября 2024 года, когда состоятся президентские выборы в США.