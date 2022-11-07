В рамках выбора нового генсека НАТО становится наиболее вероятным, что эстафету от Йенса Столтенберга примет женщина. Среди возможных кандидатов – премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Rus.Postimees со ссылкой на New York Times.
New York Times: премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать следующим генсеком НАТО
Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает осенью следующего года. Члены Альянса уже усиленно размышляют о том, кто станет его приемником. NY Times считает, что новый возможный генсек вступит в должность в самый критический момент истории.
Европейский союз желает, чтобы новый генсек был из государства-члена, поскольку 21 из нынешних 27 стран альянса также являются членами ЕС. Несмотря на то, что Европа еще не договорилась о том, за кого они будут выступать, Кая Каллас также рассматривается как один из возможных кандидатов.
По сообщению NY Times, Каллас очень сильно и активно поддерживала Украину, тем самым повышая свой международный авторитет. Она неоднократно заявляла в СМИ, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным быть не должно, и обвиняла Россию в геноциде украинцев.
Однако, по мнению газеты, слишком сильные антироссийские настроения могут оказаться фатальными как для Каллас, так и для любого кандидата от стран Балтии или Польши.
А именно, страны Западной Европы, такие как Франция и Германия, предпочитают во главе альянса политика, который сможет установить более стабильные отношения с Москвой после войны.
В качестве возможных кандидатов от Европы также рассматриваются президент Словакии Зузана Чапутова и Колинда Грабар-Китарович, которая была президентом Хорватии в 2015-2020 годах. Издание считает, что Великобритания, вышедшая из Евросоюза, имеет свои интересы и видит главой альянса министра обороны Бена Уоллеса.
По ту сторону океана возможным генсеком альянса рассматривается политик с украинскими корнями. США не выдвигают возможного кандидата из своей страны, так как военное руководство альянса уже во многом находится в их руках.
По данным издания, значительную поддержку в США имеет вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, у которой есть украинские корни. При этом отмечается, что ее также могут упрекнуть в чрезмерной поддержке Украины. Тот факт, что по сравнению со странами Восточной Европы Канада не увеличила свои расходы на оборону достаточно быстро, также вызывает обеспокоенность.
По-прежнему существует вероятность того, что в этой сложной ситуации с безопасностью государства-члены согласятся продлить срок полномочий нынешнего Генерального секретаря на один год. Одно можно сказать наверняка: и Вашингтон, и Брюссель хотят назначить следующего генсека НАТО до ноября 2024 года, когда состоятся президентские выборы в США.
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