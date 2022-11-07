После первого этапа реконструкции здание Рижского цирка сдано в эксплуатацию

В настоящее время в проекте реконструкции цирка, разработанном архитектурным бюро NRJA, завершен первый этап строительных работ, основной задачей которых было повышение энергоэффективности здания. В ходе реконструкции также была улучшена интеграция здания в городскую среду.

В декабре и январе в цирке планируются рождественские представления для зрителей.

В период с мая 2021 по 2022 год строительный подрядчик Aidaco Group провел работы по повышению энергоэффективности. Над исторической металлической конструкцией купола в сторону наружного пространства возведена новая купольная конструкция из самонесущих многослойных панелей из цельного дерева, несущих опор и фундаментной системы, выложена новая крыша и обновлена внешняя ​​водосточная система, проложены новые инженерные коммуникации, утеплен фасад и перестроен двор.

Проект реконструкции здания цирка, разработанный архитектурным бюро NRJA, предусматривает и другие работы в будущем, в том числе благоустройство территории и строительство здания школы цирка. Работы по реставрации фасадов, в том числе восстановление исторической лестницы, планируется провести на следующих этапах.

Ожидается, что здание будет передано заказчику в течение следующего месяца. Арена будет готова принимать зрителей с середины декабря, но благоустройство арены, включающее установку трибун, световых и звуковых систем, планируется завершить к концу 2023 года.

Офис Рижского цирка и представления, организованные Рижским цирком, по-прежнему будут находиться в историческом здании цирка, но пока цирк ждет следующих этапов строительства, занятия Рижской цирковой школы по-прежнему будут проходить на улице Zeļļu, 25, в бывшем помещении физико-математического факультета Латвийского университета.

В середине декабря Рижский цирк в сотрудничестве с театральной труппой Kvadrifrons будет ждать зрителей на Рождественскую елочку для всей семьи.