В конце октября зарегистрированная безработица в Латвии составила 5,7% экономически активного населения, сохранившись на сентябрьском уровне, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
Безработица в Латвии сохранилась на уровне 5,7%
Безработица в Латвии сохранилась на уровне 5,7%
В конце октября в NVA было зарегистрировано 50 278 безработных, что на 84 человека больше, чем в конце сентября (50 194).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы был в Рижском регионе - 4,2% экономически активного населения, сохранившись на сентябрьском уровне. Самый высокий уровень безработицы был в Латгале - 12,5% (+0,1 проц. пункта).
В Курземе и Видземе уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с сентябрем не изменился, составив соответственно 5,6% и 5,9%, а в Земгале увеличился на 0,1 проц. пункта до 5,4%.
В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения.
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