Безработица в Латвии сохранилась на уровне 5,7%

В конце октября в NVA было зарегистрировано 50 278 безработных, что на 84 человека больше, чем в конце сентября (50 194).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы был в Рижском регионе - 4,2% экономически активного населения, сохранившись на сентябрьском уровне. Самый высокий уровень безработицы был в Латгале - 12,5% (+0,1 проц. пункта).

В Курземе и Видземе уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с сентябрем не изменился, составив соответственно 5,6% и 5,9%, а в Земгале увеличился на 0,1 проц. пункта до 5,4%.

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения.