LDDK просит не провозглашать поправки о повышении минимальной зарплаты

Как заявила генеральный директор LDDK Лига Меньгелсоне, при подготовке законопроекта не были соблюдены принципы эффективного законодательства, а также порядок определения и пересмотра минимальной месячной заработной платы, установленный в латвийских нормативных актах.

"LDDK неоднократно подчеркивала, что концептуально поддерживает повышение минимальной заработной платы, при этом должно быть определено соотношение со средней заработной платой предыдущего года и разработан устойчивый механизм определения минимальной заработной платы, потому что повышение минимальной зарплаты должно быть предсказуемым и спланированным", - сказала Меньгелсоне.

Не выступая в принципе против постепенного повышения минимальной зарплаты в Латвии, LDDK призывает президента принять во внимание, что затраты на рабочую силу в Латвии выше, чем в соседних странах. Повышение минимальной заработной платы создаст значительную нагрузку для работодателей в определенных отраслях и регионах, а применяемый в Латвии дифференцированный необлагаемый минимум существенно повлияет на налоговую нагрузку при разных уровнях заработной платы.

Резкий рост минимальной заработной платы вызовет повышение затрат на оплату сверхурочной работы, минимальные взносы государственного социального страхования, оплату больничных и простоев.

LDDK отмечает, что при подготовке законопроекта не были учтены существовавшие до сих пор порядок и практика определения минимальной заработной платы. В соответствии с законом о труде размер минимальной месячной зарплаты в пределах нормальной продолжительности рабочего времени, а также расчет минимальной почасовой ставки определяется Кабинетом министров.

В LDDK считают, что законопроект во время предвыборной компании был принят наспех, без привлечения социальных партнеров. В процессе принятия решения не были услышаны возражения работодателей относительно последствий повышения минимальной зарплаты.