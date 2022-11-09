Пока пенсионный возраст постепенно поднимается и в 2025 году достигнет 65 лет, отдельные страны Европы, включая Эстонию, уже ввели пенсионный возраст, привязанный к ожидаемой продолжительности жизни.
Возраст выхода на пенсию увеличивается: есть ли основание для тревоги?
Принимая во внимание, что в течение ближайших 20 лет в связи со старением общества не удастся избежать изменений в пенсионных системах по всей Европе, руководитель отдела управления активами и пенсий банка Luminor Атис Круминьш поясняет, что это будет означать для жителей, а также дает советы, как обеспечить себе на пенсии лучшую жизнь.
Несмотря на то, что в течение последнего столетия продолжительность жизни значительно выросла и в развитых странах достигает даже возраста 80 лет, это не означает, что здоровье во второй половине жизни не требует дополнительных забот и расходов на медикаменты и медицинские манипуляции.
Для этого потребуются достаточные финансовые накопления. То же самое относится и к досрочному выходу на пенсию - если планируется покинуть работу на полную ставку в возрасте 60 лет, то должна быть уверенность, что за это время накоплены достаточные финансовые средства.
Принимая во внимание, что средняя продолжительность жизни людей растет и рождаемость низкая, общество в Европе и Латвии быстро стареет, что оказывает большое давление на государственные пенсионные бюджеты и в будущем повлияет на размер пенсий, которые жители получат в виде государственных пенсий. В то же время в Латвии пенсионная система благоприятна для всех налогоплательщиков - все три уровня пенсий поддерживают друг друга, предлагая хорошую диверсификацию и дополнительную мотивацию.
Чтобы встретить старость уверенно и спокойно, о своем пенсионном капитале рекомендуется подумать своевременно, нужно сделать несколько шагов, как обеспечить лучшую жизнь в пенсионном возрасте.
Планирование своих финансов
Чтобы ответить на вопрос, как много мне нужно накопить, сначала нужно выяснить - сколько я хотел бы получать? Ожидаемый размер пенсии определяется по так называемому коэффициенту замещаемости, который показывает, какую часть от нынешних доходов может составлять пенсия. Чем выше этот показатель, тем лучше - в мире в качестве цели его устанавливают выше 70% от нынешних доходов.
Однако в Латвии картина менее оптимистична, не в последнюю очередь потому, что обычные возможности экономии доступны или финансово осуществимы для наших граждан в течение гораздо более короткого периода времени. Эксперты Банка Латвии в 2018 году подсчитали, что коэффициент замещаемости в Латвии в ближайшие десятилетия будет варьироваться в пределах 20-40%. Эти числа однозначно указывают на необходимость активно создавать дополнительные накопления.
Нужно откладывать минимум 10-15% от зарплаты. К сожалению, большинство жителей интересуется этими вопросами, только когда приближается к пенсионному возрасту, а не в возрасте 25-40 лет, что было бы правильным временем для введения привычки планировать свои финансы.
Чтобы создать в будущем достаточные накопления, необходимо ввести в быту тщательное планирование финансов, начиная с планирования трат и бюджета, включая, например, образование детей и другие принимаемые во внимание расходы.
Уплата налогов
Хоть это и не звучит слишком революционно, однако это очень важно. Уплата налогов - неотъемлемая часть личного социального обеспечения и стабильности вашего личного будущего. Например, 6% от брутто-доходов направляется на 2-й пенсионный уровень.
Продуманный выбор управляющего пенсиями
К сожалению, только небольшое число людей интересуется своими накоплениями 2-го пенсионного уровня, однако это реальные деньги, которые инвестируются в финансовые рынки. Каждый сам несет ответственность за выбор управляющего пенсионными накоплениями, который добросовестно будет управлять деньгами и даст хороший результат, а также за пенсионный план, подходящий по возрасту и по желанию рисковать. Свой уровень накоплений 2-го пенсионного уровня можно проверить на портале latvija.lv, а управляющего пенсиями можно спокойно менять один раз в календарный год.
Дополнительные взносы на пенсию
Чтобы достичь лучшего результата, понятно, что надо делать что-то в пользу этого, то есть, если человек хочет наслаждаться по возможности наиболее беззаботной старостью, накопления нужно создавать уже сейчас. Принимая во внимание поддержку, которую государство оказывает накоплениям 3-го пенсионного уровня, это один из первых инструментов, который стоит использовать.
Основными преимуществами 3-го уровня пенсии является легкодоступный сервис, где выбор и реализация инвестиционной стратегии доверены профессионалам, кроме того, соблюдается дисциплина и нет возможности импульсивно тратить накопленные средства. Кроме того, государство поощряет накопления в виде налоговых льгот, а работодатели часто выбирают 3-й уровень как инструмент как для мотивации сотрудников, так и для помощи в накоплении на старость.
Выбор хорошего советчика
Выбор пенсионных управляющих и пенсионных фондов велик, и если у человека нет специальных знаний, правильный выбор может показаться трудным. Однако на самом деле это не так уж и сложно, так как большинство управляющих разработали и опубликовали на своих сайтах простые базовые принципы выбора подходящего пенсионного фонда - стоит потратить время на ознакомление с ними. При необходимости можно обратиться к компетентным специалистам по различным финансовым вопросам, например, в свой банк.
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