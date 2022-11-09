Возраст выхода на пенсию увеличивается: есть ли основание для тревоги?

Уплата налогов

Хоть это и не звучит слишком революционно, однако это очень важно. Уплата налогов - неотъемлемая часть личного социального обеспечения и стабильности вашего личного будущего. Например, 6% от брутто-доходов направляется на 2-й пенсионный уровень.

Продуманный выбор управляющего пенсиями

К сожалению, только небольшое число людей интересуется своими накоплениями 2-го пенсионного уровня, однако это реальные деньги, которые инвестируются в финансовые рынки. Каждый сам несет ответственность за выбор управляющего пенсионными накоплениями, который добросовестно будет управлять деньгами и даст хороший результат, а также за пенсионный план, подходящий по возрасту и по желанию рисковать. Свой уровень накоплений 2-го пенсионного уровня можно проверить на портале latvija.lv, а управляющего пенсиями можно спокойно менять один раз в календарный год.

Дополнительные взносы на пенсию

Чтобы достичь лучшего результата, понятно, что надо делать что-то в пользу этого, то есть, если человек хочет наслаждаться по возможности наиболее беззаботной старостью, накопления нужно создавать уже сейчас. Принимая во внимание поддержку, которую государство оказывает накоплениям 3-го пенсионного уровня, это один из первых инструментов, который стоит использовать.

Основными преимуществами 3-го уровня пенсии является легкодоступный сервис, где выбор и реализация инвестиционной стратегии доверены профессионалам, кроме того, соблюдается дисциплина и нет возможности импульсивно тратить накопленные средства. Кроме того, государство поощряет накопления в виде налоговых льгот, а работодатели часто выбирают 3-й уровень как инструмент как для мотивации сотрудников, так и для помощи в накоплении на старость.

Выбор хорошего советчика

Выбор пенсионных управляющих и пенсионных фондов велик, и если у человека нет специальных знаний, правильный выбор может показаться трудным. Однако на самом деле это не так уж и сложно, так как большинство управляющих разработали и опубликовали на своих сайтах простые базовые принципы выбора подходящего пенсионного фонда - стоит потратить время на ознакомление с ними. При необходимости можно обратиться к компетентным специалистам по различным финансовым вопросам, например, в свой банк.