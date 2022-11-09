Чтобы способствовать увеличению рождаемости, необходимо увеличить пособие по уходу за ребенком, предусматривает одна из предложенных мер по содействию воспроизводству населения, которую представил сегодня руководитель платформы сотрудничества "Центр по делам демографии" Имант Парадниекс.
В целях содействия рождаемости: предлагают повысить размер пособия по уходу за ребенком
По его словам, на демографическую ситуацию в стране влияют экономический рост, комфортные условия жизни, положительный опыт беременности и родов, опыт воспитания детей и доступность услуг, кризисные решения и ответственность государства.
Кроме того, демографическую ситуацию определяют упорядоченное и безопасное жизненное пространство, здоровье, семья как ценность, доброжелательное по отношению к семье общество, профессиональный рост, в том числе высшее образование.
Согласно статистическим данным, с 1994 года в Латвии увеличивается показатель среднего возраста матерей новорожденных. Сейчас возраст среднестатистической матери новорожденного составляет 30,2 года, при этом первый ребенок рождается у женщин в возрасте 27,8 года, сообщил Парадниекс. Суммарный коэффициент рождаемости в настоящее время эквивалентен уровню 2021 года и составляет 1,57, но в случае реализации предложенного сценария, согласно прогнозам, суммарный коэффициент рождаемости может к 2035 году достичь 2,00.
Парадниекс сообщил, что основной акцент в стратегии воспроизводства населения ставится на повышение качества жизни и доступности услуг для семей с детьми.
Одной из таких мер может стать укрепление семейных ценностей в обществе, например, изменение пенсионной системы для родителей, когда в период ухода за ребенком государство производит социальные отчисления в пенсионный капитал в том же размере, что и во время трудовой деятельности родителя, или же в размере минимального обязательного взноса государственного социального страхования (ОВГСС), при этом увеличение пенсионного капитала зависит от числа детей, а одному родителю (в основном, матерям) будет предоставлена возможность досрочного выхода на пенсию - на год раньше за каждого ребенка, начиная с двух детей.
Не менее важны развитие, воспитание и забота о ребенке, для чего необходима реформа семейного дошкольного образования, предусматривающая поддержку самоуправлениями свободного выбора родителей, когда по достижении ребенком возраста от года до трех родитель может выбрать: заботиться о ребенке самостоятельно, воспользоваться услугами няни или муниципального или частного детского сада. В свою очередь по достижении ребенком возраста от трех до семи лет родитель может выбрать муниципальный или частный детский сад.
Соответственно, софинансирование частных детских садов должно осуществляться в полном объеме, не превышающем среднюю сумму условных затрат на обслуживание этих учреждений по стране. Условно она может составить 400 евро для возрастной группы от 1,5 до 4 лет.
Компенсация за уход за детьми должна будет обеспечить родителям или няням получение суммы, составляющей не менее 70% от расходов частных учебных заведений (из них 25% - ОВГСС), или приблизительно 280 евро.
Меры по повышению качества жизни семей с детьми предусматривают совершенствование системы родительских пособий, налоговых льгот для семей с детьми, государственной программы доступности жилья, а также поддержку отдельных групп - почетных семей, родителей 4-го ребенка и 5-го ребенка, а также молодых родителей, неполных семей и семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.
Разъясняя принципы программы доступности жилья, Парадниекс отметил, что молодые семьи могут быть обеспечены, например, современным и энергоэффективным жильем в регионах. Он надеется, что это мероприятие будет реализовано с помощью Министерства экономики.
Также в целях содействия увеличению рождаемости Парадниекс предлагает увеличить пособие по уходу за ребенком. В настоящее время размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 171 евро, но, по мнению Парадниекса, оно должно быть увеличено до 427 евро, достигнув хотя бы минимального уровня дохода на двух человек.
Парадниекс призвал правительство объявить следующий год годом молодых семей, предусмотрев широкий спектр мероприятий, в том числе бесплатную регистрацию брака и совместные массовые мероприятия при поддержке органов местного самоуправления.
Демограф Илмар Межс добавил, что меры, способствующие воспроизводству нации, необходимы для того, чтобы родители "не наказывались за рождение детей". Поэтому, по его мнению, государство обязано обеспечить, чтобы каждая латвийская семья могла иметь столько детей, сколько хочет и когда хочет, без каких-либо материальных препятствий.
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