В целях содействия рождаемости: предлагают повысить размер пособия по уходу за ребенком

По его словам, на демографическую ситуацию в стране влияют экономический рост, комфортные условия жизни, положительный опыт беременности и родов, опыт воспитания детей и доступность услуг, кризисные решения и ответственность государства.

Кроме того, демографическую ситуацию определяют упорядоченное и безопасное жизненное пространство, здоровье, семья как ценность, доброжелательное по отношению к семье общество, профессиональный рост, в том числе высшее образование.

Согласно статистическим данным, с 1994 года в Латвии увеличивается показатель среднего возраста матерей новорожденных. Сейчас возраст среднестатистической матери новорожденного составляет 30,2 года, при этом первый ребенок рождается у женщин в возрасте 27,8 года, сообщил Парадниекс. Суммарный коэффициент рождаемости в настоящее время эквивалентен уровню 2021 года и составляет 1,57, но в случае реализации предложенного сценария, согласно прогнозам, суммарный коэффициент рождаемости может к 2035 году достичь 2,00.

Парадниекс сообщил, что основной акцент в стратегии воспроизводства населения ставится на повышение качества жизни и доступности услуг для семей с детьми.