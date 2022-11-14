Для сохранения игорных залов в центре Риги строят гостиницу. Рижская дума просит полицию о проверке

Выдача 4-звездного сертификата будет проверена полицией

Однако в сертификате, предъявленном думе, не указано, что он не имеет силы. Самоуправление узнало об этом только по переписке с ассоциацией гостиниц. Депутаты считают, что введены в заблуждение, поскольку документы, представленные Alfor, приводили к убеждению, что гостиница уже работает по этому адресу, а вместе с этим и игорный зал может работать. Поэтому депутаты обратились в несколько учреждений.

"Из этой сертификации вытекают большие полномочия и большие возможности для предпринимателей. Поэтому нам было важно обратить внимание Министерства экономики на то, достаточно ли тщательно контролируется этот процесс. Но и, вместе с депутатами обсуждая этот вопрос, мы также обратили внимание Государственной полиции, призвав ее проверить, нет ли в этой ситуации признаков преступного деяния", - отметила Озола.

Государственная полиция по факту произошедшего начала предварительную проверку.

Представитель Alfor отрицает какое-либо заблуждение и говорит, что, скорее всего, произошло недоразумение. Компания не знала, что сертификат еще не действителен. Кроме того, во время подачи документов Alfor считала, что гостиницу можно будет открыть быстрее. Она также подчеркивает, что в настоящее время нет ясной процедуры, как получить разрешение на игорный зал еще в незавершенной гостинице.