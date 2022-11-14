В Риге завершился переходный период, в котором компаниям азартных игр нужно было закрыть игорные залы в историческом центре Риги. У большинства залов срок действия уже истек, некоторые могут работать еще несколько месяцев. Тем не менее возможность игорному бизнесу зацепиться в центре по-прежнему дает предусмотренное законом исключение, что в 4-звездочных и 5-звездочных отелях азартные игры могут устраиваться. Компания Alfor приняла решение спасти игорный зал от закрытия, построив над ним 4-звездочный отель. У самоуправления возникли сомнения в том, что сертификат о статусе четырех звезд получен честно, и полиция начала проверку, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
Для сохранения игорных залов в центре Риги строят гостиницу. Рижская дума просит полицию о проверке
Игорные залы переносят в гостиницы
Бизнес-оборот азартных игр в этом году приближается к допандемийному уровню. Однако, пока сайты азартных игр в интернете зарабатывают даже в два раза больше, чем в 2019 году, доходы от игорных залов не восстановились. Данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми свидетельствуют о том, что в Риге в последний месяц закрыты девять залов. Главной причиной является принятое думой решение об отмене разрешения на проведение азартных игр в историческом центре, если залы не находятся в 4-звездочных и 5-звездочных отелях.
Компания Olympic использовала это исключение, открыв новые залы в отеле Radisson Blu на улице Кугю и в отеле Grand Kempinski на бульваре Аспазияс.
По-другому действовала частично принадлежащая предпринимателю Янису Зузансу фирма Alfor, которая управляет игорными залами бренда Fēnikss. Чтобы сохранить зал в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Дзирнаву, компания решила перестроить находящиеся над залом этажи в 4-звездочный отель. Разрешение на строительство Alfor получила менее полутора лет назад. Отель открыть до закрытия зала не получилось: "В этом здании игорный зал завершил работу сейчас, в конце октября. В идеале мы бы хотели, чтобы не было этого разрыва", - сказала руководитель корпоративной коммуникации Alfor Лива Бисениеце.
Для игорного зала разрешение требуется до завершения строительства отеля
Несмотря на то, что обустройство гостиницы не завершено, Alfor в апреле попросила у Рижской думы новое разрешение на проведение азартных игр по этому адресу. Как обоснование Alfor подала выданный Латвийским центром гостиниц и ресторанов сертификат о том, что гостиница над игорным залом соответствует статусу четырех звезд. Рижская дума отказала.
"Могу подтвердить всем рижанам, что наше юридическое управление очень внимательно рассматривает эти заявления, а также обследует эти места. И оно убедилось, что там однозначно 4-звездочная гостиница не работает. Это место, где происходят реальные строительные работы. У нас в комитете появился вопрос, как предприятие могло получить эту справку, что там есть 4-звездочная гостиница?" - сказала вице-мэр Риги Линда Озола из партии "Консервативные".
Для 4-звездочных гостиниц обязательные критерии предусматривают, например, высокую степень чистоты, вестибюль с местами для сидения и сервис напитков. Определены как минимальное количество различной мебели в комнате, так и гигиенические принадлежности, которые обязательно должны быть в ванной. Выдающие сертификат рассказывают, что четыре звезды могут быть присвоены до окончания строительства отеля, но в силе сертификат будет только тогда, когда гостиница начнет работать.
Достаточно одного до конца сделанного образца для каждого типа номера, чтобы подтвердить соответствие критериям.
"Все типы комнат, какие предусмотрены, были подготовлены. Плюс мы могли видеть то, что приобретено, косметические продукты и оборудование какого уровня будут приобретены", - сказала член правления Латвийского центра гостиниц и ресторанов Санта Грайксте.
Выдача 4-звездного сертификата будет проверена полицией
Однако в сертификате, предъявленном думе, не указано, что он не имеет силы. Самоуправление узнало об этом только по переписке с ассоциацией гостиниц. Депутаты считают, что введены в заблуждение, поскольку документы, представленные Alfor, приводили к убеждению, что гостиница уже работает по этому адресу, а вместе с этим и игорный зал может работать. Поэтому депутаты обратились в несколько учреждений.
"Из этой сертификации вытекают большие полномочия и большие возможности для предпринимателей. Поэтому нам было важно обратить внимание Министерства экономики на то, достаточно ли тщательно контролируется этот процесс. Но и, вместе с депутатами обсуждая этот вопрос, мы также обратили внимание Государственной полиции, призвав ее проверить, нет ли в этой ситуации признаков преступного деяния", - отметила Озола.
Государственная полиция по факту произошедшего начала предварительную проверку.
Представитель Alfor отрицает какое-либо заблуждение и говорит, что, скорее всего, произошло недоразумение. Компания не знала, что сертификат еще не действителен. Кроме того, во время подачи документов Alfor считала, что гостиницу можно будет открыть быстрее. Она также подчеркивает, что в настоящее время нет ясной процедуры, как получить разрешение на игорный зал еще в незавершенной гостинице.
"Это первый раз, когда в Риге разрешение на игорный зал требует вновь созданная гостиница. Здесь еще нет процесса. Мы получили разрешение, хотели увидеть, что самоуправление ожидает от нас, чтобы мы могли получить это разрешение. [...] Я понимаю, они очень осторожны. Это понятно, учитывая, насколько эта тема чувствительна, и мы это понимаем", - сказала Бисениеце.
Рижская дума в массовом порядке требует разрешение на тотализаторы
Запрет на игорные залы в центре пока не поощрял предпринимателей открывать новые залы в микрорайонах, но наблюдается другая тенденция. В этом году в думу поданы 50 заявок в существующих залах открыть и спортивные тотализаторы. Если дума предоставит разрешение, количество тотализаторов в столице может утроиться. В большинстве случаев дума решение о выдаче разрешений отложила на начало следующего года. За это время представители самоуправления осмотрят места. Озола не скрывает - самоуправление надеется на новое юридическое обоснование, позволяющее не давать разрешения на азартные игры.
Уходящий Сейм только что с перевесом в один голос включил в новый закон самоуправлений норму, что только дума может принять решение о разрешении или запрете мест для азартных игр. Закон вступит в силу 1 января. Рига обратилась в Министерство охраны среды и регионального развития за пояснением, даст ли новый закон какие-либо дополнительные полномочия. Министерство готовит ответ, но на Латвийском телевидении оно указало, что ничего новый закон не меняет. Заместитель государственного секретаря министерства Илзе Оша сказала, что иерархия норм в этом случае определяет, что главным является то, что написано в Законе об азартных играх и лотереях.
"Если такой полный запрет самоуправлениям хотели бы присвоить, то Закон об азартных играх и лотереях также должен был быть уточнен, устанавливая, что такое право - запрет на всей территории полностью - самоуправление имеет. Сейчас это не так".
На то, что изменения в законе ничего значительно не меняют, указало также юридическое бюро Сейма.
В то же время автор новой нормы Виктор Валайнис из Союза зеленых и крестьян считает, что юристы министерства ошибаются.
По его мнению, закон об азартных играх уже достаточно ясно объясняет, что азартные игры самоуправления могут запрещать. Новым законом это только подчеркивается еще больше.
"Я очень надеюсь, что решение, принятое депутатами Сейма, не вызовет больше вопросов о том, что депутаты имели в виду под этой нормой. Депутаты очень четко предполагали - самоуправления решают, что происходит на их территории в отношении азартных игр", - сказал Валайнис.
Однако возражения министерства означают, что новый закон не даст ясности. Таким образом, ответ о праве самоуправления запретить азартные игры, скорее, даст вердикт Конституционного суда по делу о решении Кекавской думы не разрешать игорные залы на территории края. Представитель суда Дита Плепа LTV отметила, что решение планируется в апреле следующего года.
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