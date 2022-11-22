Никита начал заниматься бизнесом в 16 лет. Все началось с продажи электронной техники на сайтах объявлений.
"Я увидел эту боль на рынке": предприниматель Никита Коровин о своем бизнес-клубе в Латвии
Сейчас Никита Коровин - успешный бизнесмен, владелец компании NOLIKTAVA1 и создатель уникального бизнес-клуба в Латвии SELFMADE.
Первые 100 000 евро в 23 года
На вопрос, почему Никита решил уйти в бизнес, предприниматель отвечает:
"В этой сфере нет потолка и рамок. У тебя такая тотальная свобода здесь. Минимум правил. Правила - это законы.
Хочешь строить бизнес в Латвии и работать на местный рынок? Пожалуйста! Хочешь работать на США? Пожалуйста! Никто не ограничивает твой заработок. Только ты сам можешь ограничить свой потолок. Это прикольно".
Никита рано начал заниматься предпринимательством. Свою первую компанию он открыл в 2012 году, ему было 19 лет. Это был интернет-магазин. В 23 года молодой человек заработал первые 100 000 евро.
"В 2015 году наш интернет-магазин попал в топ-15 самых быстрорастущих компаний Латвии, и наш оборот был полтора миллиона евро. Официальная прибыль составила больше 200 000 евро. Это были первые такие заработанные деньги", - вспоминает предприниматель.
На тот момент интернет-магазину было три года. Все это время Никита активно строил бизнес и искал разные способы, чтобы удачно его развивать. "Первые годы, понятно, мы искали модель, мы не понимали, на чем именно зарабатывать. Мы покупали у местных поставщиков, выставляли на salidzini.lv и делали наценку размером в один лат. У меня не было знаний, как это делать. Я всему учился на ошибках".
Сейчас молодой бизнесмен владеет компанией NOLIKTAVA1, которая занимается боксами для хранения вещей.
Про бизнес в Латвии
Многие жители думают, что построить успешный бизнес в Латвии невозможно. Пример Никиты показывает, что это все лишь ложные стереотипные убеждения.
"Да, сложно. Нет поддержки от государства для малого бизнеса, но это реальность. У нас два варианта - либо мы берем ответственность на себя и говорим: "Я причина всего, что происходит в моей жизни", либо мы говорим: "Государство - причина всего плохого в моей жизни". Это выбор каждого", - уверен молодой бизнесмен.
"Как мы можем влиять на налоги в Латвии? Никак. Значит, мы либо играем по этим правилам, либо обижаемся и не играем вообще", - добавляет Никита.
29-летний бизнесмен хочет развивать предпринимательство в Латвии и мотивирует это делать других: "Мне честно обидно, когда я захожу в магазин и вижу там литовскую, эстонскую и скандинавскую продукцию, а не латвийскую. Вот внутренне обидно, что в Латвии не так много чего создается".
Для того, чтобы создать успешный бизнес, одного желания мало, нужно понимать, чего не хватает покупателю, считает он. Ошибка многих начинающих бизнесменов в том, что они хотят продавать то, что нужно им, а не то, в чем нуждается рынок в данный момент. "Если твой продукт нужен людям, то его всегда будут покупать, ты всегда сможешь на этом зарабатывать.
Главное - чтобы продукт нужен был людям и рынку, а не тебе", - подчеркивает Никита.
Например, не хватает правильного окружения и общения с предпринимателями? Нужно создавать бизнес-клуб. Людям негде хранить вещи? Можно создать специальные боксы для хранения. Именно такой подход использует Никита при развитии бизнеса.
"Мне кажется, что у Латвии прекрасная локация. Это отличная страна. Мы в Европе, от нас близко в разные страны летать. Нужно только найти боль рынка и решить ее", - отмечает предприниматель.
Бизнес-клуб в Латвии
Именно с размышлениями о рынке Никите пришла идея создать уникальный бизнес-клуб в Латвии SELFMADE.
"На мой взгляд, у нас крайне мало каких-то сильных сообществ предпринимателей, где все тебя поддерживают, подбадривают и не жалуются, а наоборот ищут варианты и решения.
Мне не хватало такого окружения. И также я видел эту боль на рынке", - делится Никита.
Он отмечает, что многим предпринимателям в Латвии не хватает общения с другими бизнесменами. По его мнению, в этой сфере важно найти правильное окружение - людей, с которыми можно делиться опытом.
Поняв, что у предпринимателей есть такой запрос, Никита активно начал работать над созданием своего бизнес-клуба. Так появился клуб SELFMADE.
"Название прямо отражает мое видение клуба. Я вижу здесь людей, которые создают себя сами, создают свою жизнь и свой бизнес", - объясняет он.
Сейчас в латвийском клубе SELFMADE 15 участников. По словам Никиты, это немного, но клуб появился не так давно. Название придумали всего несколько месяцев назад, и сейчас только начинается активный набор участников. Сначала Никита создал свой курс для начинающих предпринимателей, и этот курс органично перерос в клуб.
Несмотря на спрос на рынке, Никита тщательно отбирает участников в свой клуб, ведь для него очень важно окружение и настроение, которое царит в бизнес-клубе.
Есть несколько требований для вступления в клуб SELFMADE:
- оборот в 200 000 евро;
- ценности, которые совпадают с видением клуба;
- ежемесячный взнос участника (от 270 евро).
Главная идея клуба - развивать предпринимательство. Говоря о ценностях, которые важны для SELFMADE, Никита отмечает, что здесь играют роль его личные убеждения. Например, в его клубе не будет предпринимателей, которые развивают продажу вредных веществ.
"Когда мы отбираем людей в клуб, мы также смотрим на сферу. Важно, чтобы она несла какую-то пользу", - говорит создатель клуба.
Для участников клуба проводятся обучающие мастер-классы, экскурсии на крупные предприятия и развлекательные мероприятия.
Никита рассказал, что экскурсии уже проводились на такие предприятия, как Altero, Balticom, Ziedlejas, Bite, FBO Riga и другие.
"Мы очень удивлены открытостью компаний в этом плане. У них огромные обороты. Мы приходим в эти компании для того, чтобы понимать, как устроен большой бизнес. Понимать то, что владельцы этих компаний - это не небожители или какие-то невероятные люди, это, как правило, самые обычные, понятные, классные ребята, которые стремятся, действуют, анализируют свои ошибки. Там нет ничего невероятного", - делится молодой бизнесмен.
Также в клубе регулярно происходят бизнес-разборы каждого участника: "Мы сидим, общаемся о показателях, о целях, куда мы идем, выбираем стратегию каждому участнику. Все в таком кругу единомышленников. Мы очень сильно дополняем друг друга. И на этих встречах происходит прокачка мышления, определения цели и фокуса действий".
Участие в бизнес-клубе платное, но Никита считает, что это - некий фильтр для бизнесменов.
"Для реального предпринимателя с оборотом в 200, 300, 500 тысяч евро цена за участие в клубе абсолютно адекватная", - отмечает он.
Средний оборот участников клуба примерно 500 000 евро в год.
Молодой бизнесмен хочет, чтобы о клубе узнало как можно больше людей. Его цель - собрать как минимум 50 человек из разных сфер.
"Я мечтаю, чтобы в будущем мы брали, условно, свой частный самолет и летели вместе на отдых. Или, например, я хочу сделать свой поселок малых предпринимателей в Латвии. Для этого нужно больше людей", - делится Никита.
Советы начинающим предпринимателям:
- "Бизнес в целом непростая штука. Можно обучиться каким-то навыкам, но здесь нужно быть стрессоустойчивым. Все этим мировые события, которые происходят - мне кажется, предпринимателям их легче проходить. Они привыкли к хаосу. У здорового предпринимателя всегда что-то не так", - говорит бизнесмен.
- "Бояться - это классно. Есть такая фраза, что Бог спрятал все самое лучшее по ту сторону страха", - считает Никита.
- Начиная новый бизнес, не стоит "ставить все на один продукт". То есть, если предприниматель получил нужное финансирование или решил все накопленные деньги вложить в одно дело, лучше начинать с малого. Не закупать товар на все деньги, а попробовать продать хотя бы один продукт. Никита сравнивает создание бизнеса с ходьбой по минному полю: "Ты должен идти осторожно, чтобы не наступить на мину и тебе не оторвало бы ногу. И ты такой - "Все, бизнес в Латвии невозможно создать". Нет, ты просто наступил на мину!".
- "На мой взгляд, очень плохо начинать с большого финансирования на старте (кредит, долг, лизинг), когда ты не знаешь, как будет развиваться бизнес. Другое дело, если ты прошел разные курсы, прочитал разные книги или работал в этой сфере по найму 10 лет и ты уверен в том, что ты делаешь", - считает бизнесмен. Финансирование на старте может повредить, потому что деньги - это ускоритель. Большая сумма денег на старте бизнеса может ускорить провал, говорит Никита.
- "Часто люди на старте вообще ничего не считают. Это важно - смотреть, куда идут твои деньги и приносят ли они прибыль", - отмечает предприниматель.
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