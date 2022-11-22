"Я увидел эту боль на рынке": предприниматель Никита Коровин о своем бизнес-клубе в Латвии

Сейчас молодой бизнесмен владеет компанией NOLIKTAVA1, которая занимается боксами для хранения вещей.

Про бизнес в Латвии

Многие жители думают, что построить успешный бизнес в Латвии невозможно. Пример Никиты показывает, что это все лишь ложные стереотипные убеждения.

"Да, сложно. Нет поддержки от государства для малого бизнеса, но это реальность. У нас два варианта - либо мы берем ответственность на себя и говорим: "Я причина всего, что происходит в моей жизни", либо мы говорим: "Государство - причина всего плохого в моей жизни". Это выбор каждого", - уверен молодой бизнесмен.

"Как мы можем влиять на налоги в Латвии? Никак. Значит, мы либо играем по этим правилам, либо обижаемся и не играем вообще", - добавляет Никита.

29-летний бизнесмен хочет развивать предпринимательство в Латвии и мотивирует это делать других: "Мне честно обидно, когда я захожу в магазин и вижу там литовскую, эстонскую и скандинавскую продукцию, а не латвийскую. Вот внутренне обидно, что в Латвии не так много чего создается".