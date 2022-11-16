В. Зепс: «Порт должен стать центром технологий солнечной и водородной энергетики»

Срок договора аренды составляет 45 лет, а производство электроэнергии должно начаться в течение 5 лет с момента заключения договора аренды. Ожидается, что контракт со следующим застройщиком солнечного парка может быть заключен до конца этого года – и создание парка солнечных панелей послужит первым существенным шагом в создании амбициозного комплекса индустриального парка Spilve.

В связи с декарбонизацией судоходной отрасли и климатическими целями, установленными Европейской комиссией, Рижский Свободный порт в настоящее время активно участвует в различных инициативах, связанных с развитием местных и трансграничных водородных сообществ или долин.

«Наша цель стать лидерами в применении водородных технологий, разработке и осуществлении соответствующих пилот-проектов, а также в реализации реальных и применимых в Рижском порту решений, в том числе, и связанных с обеспечением различных внутренних перевозок, эксплуатацией локомотивов или разъездных судов, с тем, чтобы обеспечить хорошие условия для развития всей портовой инфраструктуры, способной в будущем обслуживать международные суда, работающие на данном и других альтернативных видах топлива. Это следующий шаг Рижского порта на пути к цели стать центром технологических инноваций – иными словами, мы развиваем новый индустриальный парк Spilve, где будет располагаться не только производственная и логистическая инфраструктура, но и будет реализовано развитие «умных» технологий», — подчеркнул В. Зепс.

Ожидается, что именно водород вскоре станет одним из основных элементов декарбонизированной экономики. Эта сфера приобрела особую актуальность в Европе и Европейском союзе после утверждения Европейского Зеленого соглашения и принятия в июле 2020 года Водородной стратегии Европейского союза. После того, как Россия начала войну в Украине этот вопрос материализовался в виде плана RePowerEU, целью которого является снижение зависимости европейской экономики от российских поставок фоссильного топлива, содействуя производству альтернативных видов топлива европейского происхождения, осуществляя мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению, в связи со значительным увеличением объемов производства и импорта экологически чистого водорода в Европе.

* Более подробная информация о претендентах может быть предоставлена ​​после окончания процедуры аукциона.