Валовой внутренний продукт (ВВП) России в третьем квартале текущего года сократился на 4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, таким образом, экономика страны вступила в период рецессии, по предварительной оценке Росстата.
Российская экономика вошла в рецессию
Российская экономика вошла в рецессию
Во втором квартале российская экономика также сократилась на 4% в годовом исчислении.
Рецессия определяется как экономический спад в течение как минимум двух кварталов подряд.
В последний раз российская экономика находилась в рецессии в конце 2020 и начале 2021 года, когда на экономику негативно повлияла пандемия коронавируса.
Замедление экономического роста в третьем квартале в основном объясняется падением оптовой торговли на 22,6% и розничной торговли на 9,1%.
Центральный банк России прогнозирует, что экономика страны сократится в целом на 3,5% в этом году.
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