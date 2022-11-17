Российская экономика вошла в рецессию

Во втором квартале российская экономика также сократилась на 4% в годовом исчислении.

Рецессия определяется как экономический спад в течение как минимум двух кварталов подряд.

В последний раз российская экономика находилась в рецессии в конце 2020 и начале 2021 года, когда на экономику негативно повлияла пандемия коронавируса.

Замедление экономического роста в третьем квартале в основном объясняется падением оптовой торговли на 22,6% и розничной торговли на 9,1%.

Центральный банк России прогнозирует, что экономика страны сократится в целом на 3,5% в этом году.