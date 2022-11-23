Сколько денег заработают сборные на ЧМ-2022?

Призовой фонд финального турнира чемпионата мира в этом году является самым большим в истории - 440 миллионов долларов. В турнире участвуют 32 команды, а денежные бонусы получат не только победители чемпионата, но и каждый участник.

Всем, квалифицированным на турнир командам, была положена выплата в размере 1,5 млн долларов. Сумма была рассчитана на покрытие денежных затрат во время подготовки к чемпионату мира.

На групповом этапе чемпионата мира каждая команда, которая не сможет преодолеть эту стадию турнира, получит 9 млн долларов. Чем лучше играет команда, тем больше будет бонус. Суммы бонусов будут увеличиваться за каждый последующий достигнутый этап турнира.

За выход в 1/8 финала полагается премия в размере 13 млн долларов, за выход в четвертьфинал - 18 млн, а за выход в полуфинал - 25 млн. Команде занявшей третье место будет выплачено 27 млн, финалисту достанется 30 млн, а чемпион мира 2022 года заработает 42 млн.

С проведением каждого чемпионата мира денежный выигрыш для победителя также увеличивается. Таким образом в 2006 победитель турнира Италия забрала 20 млн, в 2010 Испания - 30 млн, в 2014 Германия - 35 млн, а в 2018 Франция - 38 млн.