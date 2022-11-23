В начале ноября в ряде регионов России были проведены закрытые опросы населения с целью выяснить отношение граждан страны к войне, начатой Россией в Украине. Эти опросы проводились по поручению администрации президента РФ, сообщает "Медуза" со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, близких к Кремлю.
Апатия и равнодушие: что показал тайный опрос россиян о войне в Украине
Как подчеркивают источники, опросы четко подтвердили, что граждане России "не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".
"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "специальной военной операции". Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", - пояснил один из собеседников.
Информаторы также сказали, что равнодушие населения объясняется не успешными контратаками украинской армии, а "общей усталостью от войны".
Участники опросов все чаще стали задаваться вопросом, зачем вообще России нужно было начинать войну в Украине. Такие вопросы возникают все чаще и чаще, несмотря на неустанную пропаганду Кремля.
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