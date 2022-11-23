Видео ⟩ Водитель озадачен - его персональный код виден на конверте со штрафом

Алексей признает, что штраф в размере 25 евро за пребывание на парковке в Риге был оправдан, хотя он находился на парковке всего пять минут, чтобы выпустить пассажира, и даже не выходил из машины.

Он заметил, что на конверте с квитанцией о штрафе через прозрачное окошко адресата можно было увидеть его данные - не только имя, фамилию и адрес, но и такую конфиденциальную информацию, как персональный код.

Алексей говорит, что письмо было помещено в конверт немного криво, но персональный код мог хорошо разглядеть не только почтальон, но и любой, в чье поле зрения конверт мог попасть. По его мнению, такая уязвимость данных недопустима и отправитель должен был скрыть или закрасить данные.

Мартиньш Малмейстерс, представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) успокаивает - кто попало не может получить доступ к государственному реестру транспортных средств и их водителей. Закон гласит, что данные водителя могут видеть, например, правоохранительные органы, кредиторы, адвокаты и юристы.

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Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке