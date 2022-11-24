Житель частного дома в Елгаве Олег получил шокирующий счет за электричество. Он был получен после смены счетчика, о чем Олег проинформирован не был, сообщает передача Bez Tabu.
Житель Елгавы получил счет за электричество в размере почти 10 000 евро
Олег пять лет назад приобрел дом в Елгаве и восстановил его, а также подал заявку в предприятие Sadales tīkls на перенос счетчика в помещение.
Он перебрался в дом в 2019 году. В отчете о потреблении видно, что в месяц потребление колебается от 34 до 650 киловатт-час в месяц.
В начале октября сотрудники Sadales tīkls сменили счетчик 2001 года выпуска.
Олег рассказал, что не был об этом проинформирован и узнал о замене только после присланного счета.
Он составил 9932,61 евро за потребленные 27 000 kWh. На счетчике было 47 000 kWh.
"Я не принимал участие в замене счетчика, не подписывал акт. Физически невозможно потребить так много. Вышло 27 тысяч kWh, я в течение трех лет потребил 10 000 kWh. Якобы вместе я потребил 37 000 kWh. Это никакой не завод, это частный дом", - пояснил Олег.
"Мы как торговец не знаем, каковы фактические показатели счетчика клиента. Мы получаем информацию о счетчике от самого клиента методом его самодекларации, когда раз в месяц он присылает показатели нам.
В свою очередь информацию об окончательном потреблении мы получаем от Sadales tīkls, которое в данном случае подтвердило ее после замены счетчика", - указала представитель Elektrum Ивета Бидере.
Представитель Sadales tīkls отмечает, что клиентам за день до замены счетчика отправляют смс-сообщение.
"Мы не приглашаем клиента, мы не настаиваем на присутствии клиента, так как мы технически можем сделать это без приглашения клиента. Конечно, за исключением случаев, когда счетчик находится в помещениях клиента. Если клиент хочет и у него есть возможность, он может принять участие в процессе замены счетчика", - указывает представитель Sadales tīkls Гунта Лине.
Год назад со счетчиком Олега работал сотрудник Sadales tīkls, однако он не зафиксировал показания электричества.
Лине поясняет, что сотрудник решал другую задачу - это было технической проверкой или заменой устройства. Предприятие считает, что произведенный в 2001 году счетчик был в рабочем порядке.
"Мы не проводим такие проактивные осмотры счетчика. У нас примерно миллион счетчиков", - поясняет Лине.
У Олега есть право потребовать лабораторную экспертизу счетчика. Если окажется, что он в порядке, расходы придется оплачивать клиенту.
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