Житель Елгавы получил счет за электричество в размере почти 10 000 евро

Представитель Sadales tīkls отмечает, что клиентам за день до замены счетчика отправляют смс-сообщение.

"Мы не приглашаем клиента, мы не настаиваем на присутствии клиента, так как мы технически можем сделать это без приглашения клиента. Конечно, за исключением случаев, когда счетчик находится в помещениях клиента. Если клиент хочет и у него есть возможность, он может принять участие в процессе замены счетчика", - указывает представитель Sadales tīkls Гунта Лине.

Год назад со счетчиком Олега работал сотрудник Sadales tīkls, однако он не зафиксировал показания электричества.

Лине поясняет, что сотрудник решал другую задачу - это было технической проверкой или заменой устройства. Предприятие считает, что произведенный в 2001 году счетчик был в рабочем порядке.

"Мы не проводим такие проактивные осмотры счетчика. У нас примерно миллион счетчиков", - поясняет Лине.

У Олега есть право потребовать лабораторную экспертизу счетчика. Если окажется, что он в порядке, расходы придется оплачивать клиенту.

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