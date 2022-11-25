Оператор системы распределения природного газа AS Gaso представил в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) новые тарифы на услуги по распределению природного газа, которые предусматривают увеличение как переменной части тарифа, так и фиксированной части, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Gaso в 2023 году планирует повысить тарифы на услуги по распределению газа
В том числе пользователям, потребляющих до 2 635 киловатт-часов (кВт/ч) природного газа в год, тариф планируется повысить на 27% - с 18,0761 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС) до 22,9503 евро за МВт/ч без учета НДС.
- Для пользователей, потребляющих от 2 635,1 до 263 450 кВт/ч природного газа в год, тариф повысится на 20% - до 8,9199 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВт/ч - на 17%, до 8,57 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВт/ч - на 18%, до 5,8542 евро за МВт/ч;
- для пользователей с потреблением газа от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВт/ч - на 36%, до 3,9134 евро за МВтч;
- для пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВт/ч - на 5%, до 1,4665 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВт/ч, тариф планируется повысить в 2,1 раза - до 1,9771 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВт/ч - на 27%, до 0,4006 евро за МВт/ч без НДС.
Аналогичным образом будет увеличена переменная часть тарифа для пользователей с сезонным потреблением природного газа.
Среди них для пользователей, выбравших специализированный тариф и:
- потребляющих от 2635,1 до 263 450 кВт/ч природного газа в год, тариф планируется увеличить в три раза - с 11,2379 евро за МВт/ч до 34,0287 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч - на 53% - до 15,9742 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВт/ч - на 6% - до 7,0386 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВт/ч - на 22% - до 5,4977 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВт/ч - на 22% - до 3,7378 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВт/ч - на 22% - до 2,4579 евро за МВт/ч;
- для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВт/ч природного газа в год, тариф также планируется увеличить на 22% - до 1,1781 евро за МВт/ч без НДС.
Специализированный тариф могут выбрать пользователи, потребление природного газа которых с мая по ноябрь составляет более 85% от годового потребления объекта. К пользователям с сезонным потреблением природного газа не применяется фиксированная часть тарифа.
При этом фиксированная часть тарифа для всех групп пользователей увеличится на 22%.
В том числе для пользователей с разрешенной нагрузкой до шести кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 32,4 евро в год без НДС до 39,63 евро в год без НДС, или с 2,7 евро в месяц без НДС до 3,3 евро в месяц без НДС.
- Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 6,1 до 10 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 89,16 евро в год до 109,05 евро в год,
- для пользователей с разрешенной нагрузкой от 10,1 до 16 кубометров в час - с 142,44 евро до 174,21 евро в год,
- для пользователей с разрешенной нагрузкой от 16,1 до 25 кубометров в час - с 217,32 евро до 265,79 евро в год,
- для пользователей с разрешенной нагрузкой от 25,1 до 40 кубометров/час тариф фиксированной части увеличится с 322,8 евро до 394,8 евро в год,
- для пользователей с разрешенной нагрузкой от 40,1 до 65 кубометров/час фиксированная часть тарифа увеличится с 534,36 евро до 653,54 евро в год,
- для пользователей с разрешенной нагрузкой выше 65 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 7,05 евро за кубометр в час до 8,62 евро за кубометр в час за год.
Предлагаемый тариф может вступить в силу с 1 января 2023 года.
Почему?
Повышение тарифа, как поясняется в заявлении, связано со значительным повышением цен на природный газ, повышением, вызванным инфляцией и затратами на оплату труда, а также со значительным сокращением количества переданного пользователям природного газа, что существенно влияет на показатели деятельности Gaso.
"В апреле 2021 года были утверждены тарифы на услуги распределительной системы с прогнозируемой на тот момент ценой на природный газ в среднем на уровне 18 евро за МВт/ч, которая с момента утверждения тарифа увеличилась на 1280%. Повышение цены на природный газ, которое мы испытали за это время, - это львиная доля в приросте затрат, которые мы не в состоянии аккумулировать за счет повышения эффективности предприятия, снижения эксплуатационных расходов и внедрения мер по энергосбережению", - говорит председатель правления компании Gaso Илзе Петерсоне-Годмане.
Она также указала, что для обеспечения непрерывной и безопасной работы системы распределения природного газа на всей территории Латвии компания обратилась в SPRK, представив корректировку тарифов на услугу системы распределения природного газа, чтобы сбалансировать указанные в тарифе прогнозы с реальностью, с которой пришлось столкнуться с 24 февраля 2022 года.
Компания объясняет, что увеличение переменной части тарифа различается для каждой группы потребителей, поскольку на увеличение переменной части тарифа влияют изменения среднего трехлетнего потребления природного газа по каждой группе тарифа.
Общий тариф на услуги системы распределения природного газа состоит из переменной части и фиксированной части для поддержания и развития пропускной способности системы распределения.
Как сообщалось, выручка Gaso от договоров с клиентами в первом полугодии 2022 года составила 28,556 млн евро, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании уменьшилась в 2,4 раза - до 4,242 млн евро.
Gaso является дочерним предприятием AS Latvijas gāze. Компания является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии.
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