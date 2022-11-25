Gaso в 2023 году планирует повысить тарифы на услуги по распределению газа

Повышение тарифа, как поясняется в заявлении, связано со значительным повышением цен на природный газ , повышением, вызванным инфляцией и затратами на оплату труда, а также со значительным сокращением количества переданного пользователям природного газа, что существенно влияет на показатели деятельности Gaso.

"В апреле 2021 года были утверждены тарифы на услуги распределительной системы с прогнозируемой на тот момент ценой на природный газ в среднем на уровне 18 евро за МВт/ч, которая с момента утверждения тарифа увеличилась на 1280%. Повышение цены на природный газ, которое мы испытали за это время, - это львиная доля в приросте затрат, которые мы не в состоянии аккумулировать за счет повышения эффективности предприятия, снижения эксплуатационных расходов и внедрения мер по энергосбережению", - говорит председатель правления компании Gaso Илзе Петерсоне-Годмане.