В. Зепс: Самая крупная сделка в Рижском порту – это инвестиции в парк солнечной энергии Spilve

Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта: «Результаты аукциона свидетельствуют об интересе, который местные и международные инвесторы проявляют по отношению к Рижском порту, городу Риге и генерации зеленой энергии вблизи промышленных центров, в то же время он также наглядно показывает преобладающий спрос на перспективные территории для промышленного развития, существующий в международной бизнес-сред. В отличие от наших конкурентов в регионе, у нас есть такой капитал недвижимости, и это отличная возможность и преимущество для будущего Рижского порта. Стратегически используя эти возможности, мы рассчитываем трансформировать развитие всего порта, в том числе создавая здесь не только крупнейший в Латвии парк солнечных панелей и центр технологий зеленой водородной энергетики, но и промышленный центр всего региона. Кроме того, создание парка такого размера также снизит цены на электроэнергию для рижан в будущем».